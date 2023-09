WTWH Media krijt HME-publikaasjes foar bedriuws- en mobiliteitsbehear

WTWH Media, LLC hat koartlyn twa digitale publikaasjes oankocht, HME Business and Mobility Management, fan 1105 Media, Inc. De finansjele betingsten fan 'e oankeap waarden net bekend makke.

HME Business and Mobility Management binne media-eigenskippen dy't har rjochtsje op 'e yndustry foar medyske apparatuer foar thús en mobiliteitsprofessionals, ynklusyf rehabilitaasjeleveransiers en kliïnten. WTWH Media, in portfoliobedriuw fan Mountaingate Capital, hat har oanwêzigens yn 'e sûnenssektor útwreide troch dizze oankeap. It bedriuw hie earder dit jier Aging Media Network oernaam.

De tafoeging fan HME Business and Mobility Management oan it WTWH Healthcare and Life Sciences portfolio sil nije boarnen foar advertearders leverje en it oanbod fan it bedriuw yn dizze neidielen útwreidzje. De publikaasjes, mei mear as 20 jier skiednis, biede yngeande nijs, analyse, produkttrends, en feature ferhalen út in produktperspektyf.

Laurie Watanabe, de lange tiid redakteur fan Mobility Management, sil trochgean mei tafersjoch op beide publikaasjes en meidwaan oan it WTWH Healthcare and Life Sciences team.

Dit markearret de tredde oanwinst fan WTWH Media yn 2023. Earder hie it bedriuw Aging Media Network, it memmebedriuw fan Hospice News, en it tydskrift PMQ Pizza oernommen. Dizze oanwinst fersterket it oanbod fan WTWH yn 'e sektor foar sûnenssoarch en libbenswittenskippen, en befoarderet yndustryferbiningen, gedachteliederskip en gearwurking yn' e sûnenssektor.

Oer it algemien ferbettert de oankeap fan WTWH Media fan HME Business and Mobility Management har oanwêzigens yn 'e medyske apparatuer foar thús en mobiliteitsromte, en biedt nije kânsen foar advertearders en wreidet har boarnen út yn' e sûnenssektor.

