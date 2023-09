World of Warcraft ûntbleatet Guardians of the Dream Patch

World of Warcraft hat har heul ferwachte oankommende patch oankundige, Guardians of the Dream, dy't spannende nije ynhâld sil yntrodusearje foar spilers. Dizze grutte patch sil in nije sône hawwe, in útdaagjende oerfal, en in frisse pool fan Mythic + Dungeons.

It hichtepunt fan Guardians of the Dream is de nije sône, dy't spilers djip nimt yn it mystike ryk bekend as de Emerald Dream. Dizze geastlike diminsje is al lang in diel fan Warcraft-oerlêst, en spilers sille fûle Primalistyske krêften tsjinkomme ûnder lieding fan de formidabele Fyrakk, de belichaming fan fjoer. Weagje yn dit noch nea earder sjoen ryk sil de feardigens en dapperens fan aventuriers testen.

De patch yntrodusearret ek de Amirdrassil-raid, in spannende moeting mei de Druids of the Flame. Dizze oerfal biedt in unike ûnderfining, om't spilers de kâns sille hawwe om draken te riden as se de druïden fan 'e fleanende flam efterfolgje dy't ferneatiging meitsje yn' e Emerald Dream. De ûntwikkelders binne lykwols foarsichtich oer de meganika en binne fan plan om de moeting wiidweidich te testen foardat se it oan it live spultsje frijlitte.

Fierder befettet de patch in bywurke Mythic+ Dungeon pool foar seizoen 3. Spilers kinne dungeons mei Emerald Dream-tema ferwachtsje fan eardere útwreidingen, lykas Darkheart Thicket en The Everbloom. Derneist is de Dawn of the Infinites megadungeon ferdield yn twa wjukken, en biedt mear útdaagjende ynhâld foar spilers.

Foar casual spilers sille d'r in soad bûtenaktiviteiten wêze om te genietsjen. De patch yntrodusearret in syklus fan trije iepenbiere eveneminten: de Superbloom, ynspirearre troch Overwatch syn payload kaarten, in lânbou-evenemint dêr't spilers kinne sammelje faluta en beleannings, en de Emerald Bounty, dêr't spilers plantsje sied en sjoch se groeie ta beammen, it bieden fan unike beleannings.

Spilers kinne letter dizze wike de nije patch op 'e PTR (iepenbiere testryk) besykje. Mei syn spannende nije ynhâld belooft Guardians of the Dream om World of Warcraft-spilers in spannende en immersive ûnderfining te bieden yn 'e Emerald Dream.

