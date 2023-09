De transformative ynfloed fan digitale publike ynfrastruktuer yn Yndia

Yndia's Digital Public Infrastructures (DPI's) hawwe ynternasjonaal lof krigen fan 'e Wrâldbank foar har transformative ynfloed yn' e ôfrûne desennia. It dokumint fan 'e Wrâldbank, taret as ûnderdiel fan' e G20 Global Partnership for Financial Inclusion, erkende de ynspanningen fan 'e regearing ûnder lieding fan Narendra Modi by it ymplementearjen fan DPI's en markearre de krúsjale rol fan regearingsbelied en regeljouwing by it foarmjen fan dit lânskip.

Ien fan 'e opmerklike prestaasjes markearre yn it rapport is de rappe foarútgong fan Yndia yn finansjele ynklúzje. De Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity, dy't bestiet út de Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar, en mobile nûmers, spile in fitale rol yn it fergrutsjen fan tariven foar finansjele ynklúzje. Yn mar seis jier slagge Yndia har taryf foar finansjele ynklúzje te ferheegjen fan 25% yn 2008 nei mear dan 80% fan folwoeksenen. Dizze wichtige sprong ferkoarte de reis nei finansjele ynklúzje mei maksimaal 47 jier, primêr taskreaun oan 'e ynfloed fan DPI's.

Wylst DPI's in krúsjale rol spile yn it realisearjen fan dizze feat, erkent it rapport ek it belang fan oare ekosysteemfariabelen en belied. Dizze omfetsje yntervinsjes om in mear ynskeakeljen juridysk en regeljouwingskader te meitsjen, nasjonaal belied om akkountbesit út te wreidzjen, en it brûken fan Aadhaar foar identiteitsferifikaasje.

De DPI's fan Yndia hawwe net allinich de publike sektor omfoarme, mar ek effisjinsje ferbettere foar partikuliere organisaasjes. Non-Banking Financial Companies (NBFC's) melde positive effekten lykas in 8% hegere konverzjetaryf yn MKB-lieningen, in 65% reduksje yn ôfskriuwingskosten, en in 66% fermindering fan fraudedeteksjekosten.

It súksesferhaal fan 'e Unified Payments Interface (UPI) fan Yndia waard ek markearre yn it rapport. Allinich yn maaie 2023 wiene d'r mear dan 9.41 miljard UPI-transaksjes wurdearre op sawat ₹ 14.89 trillion. Foar it begruttingsjier 2022-23 berikte de totale wearde fan UPI-transaksjes hast 50% fan it nominale BBP fan Yndia. De UPI-PayNow-ynterkeppeling tusken Yndia en Singapore, operasjonalisearre yn febrewaris 2023, hat rapper, goedkeaper en transparanter grinsgrinzen betellingen fasilitearre, yn oerienstimming mei de prioriteiten foar finansjele ynklúzje fan 'e G20.

Ta beslút hawwe de DPI's fan Yndia in cruciale rol spile yn it fersnellen fan finansjele ynklúzje en it transformearjen fan sawol de publike as partikuliere sektor. De digitalisearringspogingen, kombineare mei stypjend belied en regeljouwing, hawwe de foarútgong fan Yndia oanstutsen yn in fraksje fan 'e tiid dy't it tradisjoneel soe hawwe nommen. It súkses fan inisjativen lykas de JAM Trinity en UPI demonstrearje de krêft fan digitale ynfrastruktuer by it driuwen fan ekonomyske groei en ynklusiviteit.

