Wordle 811 Antwurd: 8 septimber

De Wordle-puzzel fan hjoed biedt in unike twist oan 'e gewoane strategyen. Yn 'e iere dagen fan it spul fertrouden spilers faak op lûdsswiere wurden lykas "audio" of "soare" as útgongspunt. De oertsjûging wie dat as in wurd de grutte lûden befette, de rest maklik út te finen wie. Spilers ûntdutsen lykwols al gau dat konsonanten in wichtiger rol spile.

Hjoed hawwe wy in seldsume kâns om de klinker-swiere strategy opnij te besjen. It wurd foar dizze puzel is beide ûndúdlik en befettet trije ferskillende lûden. It is in gewoan wurd, it foarkommen fan it brûken fan ûngewoane letters. De oanrikkemandearre oanpak is om te begjinnen mei in lûd-swier wurd en dan de letter-eliminaasjetechnyk te brûken.

Om jo te helpen, binne hjir wat weardefolle oanwizings foar it oplossen fan de puzel fan hjoed:

1. It wurd begjint mei de letter R.

2. It befettet trije lûden.

3. It wurd einiget mei de letter E.

4. In oare fokaal yn it wurd is O.

5. De lêste fokaal yn it wurd is U.

As jo ​​dizze oanwizings soarchfâldich beskôgje, soe it antwurd binnen berik wêze moatte. As jo ​​​​lykwols fêst fine, rôlje dan nei ûnderen foar de oplossing.

SPOILER ALERT! Trochgean mei lêzen allinich as jo it antwurd sykje op 'e Wordle-puzel fan hjoed.

It wurd fan hjoed is "ROUSE". It betsjut "om immen wekker te meitsjen of immen aktyf of optein te meitsjen". Unthâld om moarn wer mei te dwaan foar mear hints en oanwizings.

Definysjes:

- Vowel: In spraaklûd dat wurdt produsearre mei in iepen konfiguraasje fan it fokale traktaat, wêrtroch't de loft soepel streamt sûnder ûnderbrekking.

- Konsonant: In spraaklûd dat wurdt produsearre mei in besnoeiing of obstruksje fan it fokale traktaat.

- Obskure: Net goed bekend of lestich te begripen.

