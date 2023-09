DNA-trochbraak lost tsientallen jierren âlde kâlde saak op, liedt ta moardkosten

In DNA-trochbraak hat laat ta de oplossing fan in kâlde saak dy't al tsientallen jierren net oplost wie. Yn novimber 1994 waard Robin Lawrence deasketten fûn yn har hûs yn Springfield, Virginia. Detectives sammele in stik forensysk bewiis fan it plak fan misdied dat krúsjaal bliek foar it oplossen fan de saak.

It op dat stuit sammele DNA-bewiis kaam net oerien mei ienige boarnen yn 'e plysjedatabase. Yn 2019 waard it DNA lykwols yntsjinne by in DNA-testbedriuw yn Firginia. Mei it brûken fan it DNA ûntwikkele it bedriuw in profyl en begon te sykjen nei genealogyske databases, wat úteinlik detectives liede nei in fertochte mei de namme Steven Smerk.

Om fierder te befêstigjen Smerk syn identiteit, plysje brûkt digitale gearstalde sketsen basearre op de DNA technology fersoarge troch Parabon NanoLabs. Troch dizze sketsen te fergelykjen mei foto's fan Smerk as jongere koene rechercheurs in wedstriid fêststelle.

Detectives reizgen nei New York, sprieken mei Smerk, en sammele in DNA-monster. By it fuortgean hawwe se Smerk in visitekaartsje foarsjoen. Koart dêrnei belle Smerk de speurders en bekende it misdriuw. Hy gie doe nei it pleatslike plysjeburo en joech himsels oer.

Neffens Chief Kevin Davis fan 'e Fairfax County Police Department, makke Smerk in folsleine bekentenis, en levere genôch details om it genetyske genealogysk ûndersyk te befêstigjen. Davis beklamme dat de misdied blykte te wêzen in willekeurige hanneling, mei gjin bekende ferbining tusken Smerk en Lawrence. Smerk hat foarôf gjin strafrjocht en dit is syn earste oanhâlding.

Nei hast trije desennia fan ûndersyk, Smerk is nommen yn bewar en sil wurde útlevere fan New York nei Firginia te face twadde-graad moard charges. De autoriteiten hawwe net identifisearre gjin oare mooglike misdieden wêrby't Smerk.

Dizze trochbraak tsjinnet as in testamint foar de foarútgong yn DNA-technology en genealogysk ûndersyk, en biedt hope foar de oplossing fan kâlde gefallen dy't lang net oplost binne.

Boarne: CBS News (Kerry Breen)