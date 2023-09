Microsoft Paint krijt eftergrûnferwideringsark yn Windows 11

Microsoft hat in aktualisearre ferzje útbrocht fan 'e Paint-app foar Windows 11 Insider builds, yntrodusearje in nij ark foar eftergrûnferwidering. De techgigant kundige de fernijing oan op har live blog, en stelde dat de lêste ferzje fan Paint in funksje omfettet dy't de eftergrûn fan elke ôfbylding kin fuortsmite mei mar in klik op in knop.

It ark foar eftergrûnferwidering kin fûn wurde yn 'e seksje "Ofbylding" fan 'e arkbalke, markearre as de knop "eftergrûn fuortsmite". Brûkers kinne it ark automatysk it ûnderwerp op 'e foto litte of it gebiet dat se fuortsmite wolle manuell selektearje mei it seleksjeark. Dizze funksje hat as doel it makliker te meitsjen foar brûkers om ôfbyldings te bewurkjen en te manipulearjen yn 'e Paint-app.

De bywurke ferzje fan Paint, neamd ferzje 11.2306.30.0, wurdt op it stuit útrol nei Windows 11 Insiders yn 'e Dev- en Kanaryske kanalen. It wurdt lykwols ferwachte dat it yn 'e heine takomst beskikber steld wurdt foar alle ein brûkers.

Foardat dizze fernijing frijlitten hie, hie Microsoft earder in oare ferzje (11.2306.28.0) fan deselde fernijing útrôle, dy't in brek omfette wêrby't in fertroulikensbanner lekt. It bedriuw hat dit probleem sûnt oanpakt en repareare, en soarget derfoar dat de lêste ferzje bugfrij is.

Microsoft testet op it stuit it ark foar eftergrûnferwidering mei in selekteare groep Windows Insiders en siket aktyf feedback fan 'e mienskip. Dizze feedback sil it bedriuw helpe it ark fierder te ferbetterjen foardat it offisjeel wurdt frijlitten oan alle ein brûkers.

Mei dizze nije oanfolling ferbettert Microsoft de mooglikheden fan 'e Paint-app en makket it brûkerfreonliker foar Windows 11 brûkers dy't faak wurkje mei ôfbyldings. It ark foar eftergrûnferwidering ferienfâldigt it proses fan it fuortheljen fan net-winske eftergrûnen fan foto's, wêrtroch brûkers mear gepolijst en profesjonele ôfbyldings kinne meitsje binnen de app.

