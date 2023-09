Microsoft wurket oan AI-oandreaune live wallpapers foar Windows 11

It wurdt geroften dat Microsoft AI-oandreaune live wallpapers foar Windows 11 ûntwikkelet, wat de algemiene brûkersûnderfining kin ferbetterje. Dizze live wallpapers soene AI-technology brûke om djiptepersepsje oan te passen en in mear ynteraktive buroblêdomjouwing te meitsjen. De wallpapers soene mear "libbene" ferskine troch te ferpleatsen of te ferskowen yn reaksje op rinnerkebewegingen of apparaataktiviteit.

Rapporten suggerearje dat Microsoft in "parallakse-effekt" kin yntrodusearje yn in kommende update, wêrtroch't it wallpaper liket wat stadiger te bewegen as de ynhâld derop, en it tafoegjen fan djipte en ûnderdompeling. Dizze AI-ferbettere wallpapers wurde ferwachte dat se goed wurkje mei sawol touch-ynskeakele apparaten lykas tablets en tradisjonele mûsbewegingen.

Microsoft hat swier ynvestearre yn AI-technologyen, blykber út de yntegraasje fan Bing Chat yn 'e Windows-sykfunksje. De ynfiering fan live wallpapers is in oar foarbyld fan Microsoft's ynset om AI yn har produkten op te nimmen. Hoewol de funksje miskien net sa soepel prestearret op âldere hardware, wurdt ferwachte dat it in soepeler en mear oansprekkende ûnderfining sil leverje op nijere laptop of buroblêd PC's.

Dit nijs komt oerien mei it kommende evenemint fan Microsoft op septimber 21, wêr't updates foar Surface-apparaten en Windows Copilot wurde ferwachte wurde oankundige. It bliuwt te sjen as dizze AI-oandreaune live wallpaper-funksje sil wurde opnommen yn 'e kommende produkten of letter tafoege troch takomstige updates.

Boarnen: Windows Latest