Windows 10 Kumulative updates frijjûn om feiligensproblemen oan te pakken

Microsoft hat koartlyn twa kumulative fernijings lansearre, KB5030211 en KB5030214, foar ferskate ferzjes fan Windows 10 ynklusyf 22H2, 21H2, en 1809. Dizze fernijings binne essensjeel foar it reparearjen fan besteande problemen binnen it bestjoeringssysteem en meitsje diel út fan 'e Patch Tuesday release fan septimber 2023.

Om te soargjen dat dizze fernijings naadloos wurde ynstalleare, hat Microsoft se beskikber steld foar automatyske ynstallaasje. Brûkers kinne de fernijings lykwols ek manuell ynstallearje troch tagong te krijen ta de seksje Windows Update yn Ynstellings en 'Kontrolearje op fernijings' te selektearjen.

De KB5030211-fernijing fan septimber yntroduseart in pear opmerklike funksjes. As earste omfettet it in nije Windows Reservekopy-app wêrmei brûkers har apps en bestannen effektyf kinne beheare, en biedt de mooglikheid om se op in letter momint te herstellen. Derneist ferbettert dizze fernijing de mooglikheden foar lokaasjedeteksje fan Windows 10, wêrtroch brûkers krekter waar, nijs en ferkearsynformaasje leverje.

Fierder hat Microsoft notifikaasjebadging yntrodusearre foar Microsoft-akkounts yn it Startmenu, wêrtroch it makliker is om notifikaasjes te sjen en te behearjen. Dizze fernijing behannelet ek problemen yn ferbân mei feroarings yn simmertiid yn Israel en reparearret problemen mei it sykfak.

Ien wichtige fix yn dizze kumulative updates is relatearre oan de Group Policy Service. Earder soe de tsjinst 30 sekonden wachtsje foar it netwurk om beskikber te wêzen, wêrtroch fertragingen yn beliedsferwurking feroarsaakje. Mei de lêste fernijing is dit probleem oplost, en soarget foar korrekte beliedsferwurking sûnder ûnnedige fertragingen.

Derneist is d'r in oplossing foar problemen mei syngronisaasje ynstellingen. Earder, sels as de toggle ynskeakele wie foar syngronisaasjeynstellingen op 'e Windows-backupside yn' e Ynstellings-app, soene de ynstellingen net goed syngronisearje. De lêste fernijing rjochtet dit probleem op, en ferbetteret de algemiene brûkersûnderfining.

Gearfetsjend, de koartlyn útbrocht Windows 10 kumulative updates, KB5030211 en KB5030214, bringe ferskate nije funksjes en wichtige fixes oan it bestjoeringssysteem. Dizze fernijings pakke feiligens kwetsberens en ferbetterje de algemiene prestaasjes fan Windows 10. It wurdt oanrikkemandearre dat brûkers dizze fernijings ynstallearje om te soargjen dat har systemen feilich en optimisearre bliuwe.

