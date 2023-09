In jûn by Rossi's: A Taste of Italy by Seasons Restaurant

It lúkse Seasons-restaurant yn it InterContinental hotel yn Ballsbridge, Dublin 4 biedt dizze moanne in ûnderskiedende Italjaanske dinerûnderfining. Executive haadkok Alberto Rossi, dy't út Itaalje komt, bringt syn ekspertize en leafde foar Italjaanske keuken nei it menu. Leden fan The Irish Times Food & Drink Club hawwe de eksklusive kâns om in evenemint by te wenjen mei de namme "An Evening at Rossi's" op 21 septimber om 6:30 oere.

It evenemint sil in fiif-kursus proeverijmenu hawwe ynspireare troch regionale Italjaanske gerjochten. Gasten sille genietsje fan in antipasti-seleksje tsjinne yn famyljestyl, folge troch primi, haadgerjocht en dessert, mei karren beskikber by elke kursus. Neist it prachtige iten wurdt in wolkomsdrink, wynparings, en in dessertcocktail tsjinne. Chef Rossi sels sil elk gerjocht presintearje, syn skiednis en kontekst beprate.

It evenemint sil grif populêr wêze, dus kaarten binne beheind. Belangstellenden kinne harren plak reservearje troch op de opjûne keppeling te klikken. Dit belooft in ûnferjitlike jûn te wurden fan autentike Italjaanske keuken, makke noch spesjaal troch de persoanlike touch fan Chef Rossi.

Winning Prizes foar Food & Drink Club Leden

Abonnees fan The Irish Times Food & Drink Club hawwe dizze moanne de kâns om twa ongelooflijke prizen te winnen yn Co Wicklow. De earste priis omfettet in 10-kursus proeverijmenu foar twa by The Strawberry Tree restaurant by BrookLodge & Macreddin Village yn Aughrim, folge troch in oernachting. De twadde priis biedt in oernachting foar twa by The Sally Gap Bar & Brasserie yn it fiif-stjer Powerscourt Hotel Resort & Spa, kompleet mei in trije-kursus diner en moarnsbrochje. Ynteressearre persoanen kinne meidwaan oan 'e kompetysjes troch te klikken op de levere keppelings.

Lokwinsken oan Edel Troy, winner fan in oernachting foar twa by The Eccles Hotel & Spa yn Glengarriff, Co Cork, en oan Gerry Murphy, winner fan diner foar fjouwer yn Neighborhood restaurant yn Naas, Co Kildare. Dizze gelokkige winners sille sûnder mis genietsje fan unike en hearlike dinerûnderfinings by dizze ferneamde festigingen.

Mear nijs oer iten en drinken

Yn it Irish Times Magazine fan dit wykein dielt chef en restaurateur Sunil Ghai resepten út syn nije kookboek, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. It tydskrift hat ek in artikel fan Corinna Hardgrave, dy't tinkt dat se in nije Michelin-stjerrenkontrôler yn 'e stêd Kilkenny hat ûntdutsen. John Wilson giet op syk nei Bordeaux winen te finen op in budzjet. Derneist jouwe Grainne O'Keefe en Lilly Higgins resepten foar hertlike hjerstgerjochten yn it tydskrift.

Foar it lêste nijs oer iten en drinken, funksjes en lekkere resepten, tink om te besykjen irishtimes.com/food. As jo ​​​​de wille fan The Irish Times Food & Drink Club wolle diele mei jo leafsten, kinne se meidwaan troch de levere keppeling te folgjen. Bliuw ferbûn mei ús op Facebook en Instagram foar updates en wetterjende itenfotografy.

