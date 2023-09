Upgrade jo auto mei de AUTO-VOX CS-2 Draadloze achterútkamera-kit

As jo ​​​​in betroubere en maklik te ynstallearjen achterútkamera foar jo auto nedich binne, sjoch dan net fierder dan de AUTO-VOX CS-2. Dit draadloze reservekopykamerasysteem is ûntworpen om in live fideofeed te leverjen fan in efterkamera direkt nei in monitor yn 'e dash, wêrtroch it makliker is foar jo om jo auto yn krappe romten te manoeuvreren en ûngemakken te foarkommen.

De AUTO-VOX CS-2 hat ferskate wichtige funksjes dy't it ûnderskiede fan oare opsjes op 'e merke. As earste biedt it in berik fan draadloze oerdracht fan maksimaal 33 fuotten, en soarget foar in stabile en ûnûnderbrutsen fideofeed. De kamera sels is IP68 waterdicht en stofdicht, wêrtroch it geskikt is foar gebrûk yn ferskate waarsomstannichheden. Boppedat brûkt de 4.3 ″ LCD-monitor digitale sinjaaltechnology, en garandearret in dúdlike en konsekwinte ôfbyldingstransmission.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e CS-2 is syn ferstelbere parkearrjochtlinen, dy't direkt op 'e monitor wurde werjûn. Dizze rjochtlinen helpe jo by it sekuer beoardieljen fan ôfstân en posysjonearring by it parkearen, en ferminderje it risiko fan botsingen. Derneist biedt de kamera in brede kijkhoek fan 110 °, en soarget derfoar dat jo in wiidweidich sicht hawwe fan wat der efter jo auto is. Sels yn omstannichheden mei leech ljocht blinkt de CS-2 út, troch syn nachtfisymooglikheid.

It ynstallearjen fan de AUTO-VOX CS-2 is in wyntsje, sûnder bedrading nedich tusken de kamera en monitor. Befestigje de kamera gewoan op jo efterste kentekenplaat of in oare geskikte lokaasje, en hechtsje de monitor oan jo dashboard of foarrút mei de ynbegrepen suction cups. Oft jo in sedan, SUV, frachtwein, of RV ride, de CS-2 is in alsidich en handige opsje foar it opwurdearjen fan jo auto mei in achterútkamera.

Definysjes:

- Omkearkamera: In kamera ynstalleare op in auto dy't in dúdlik sicht biedt fan it gebiet efter it auto, en helpt de bestjoerder by it omkearjen of parkeare.

- IP68: In ynternasjonale standert dy't it nivo fan beskerming tsjin stof- en wetteryngong oanjout.

