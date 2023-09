Los Angeles Metro Digitale Billboards Face opposysje oer Ferkear Safety Concerns

Los Angeles Metro triuwt foarút mei in plan om 49 digitale reklamebuorden te ynstallearjen, wêrtroch it totale oantal digitale reklamebuorden oer de stêd op 86 komt. Metro ferwachtet dat it plan, neamd it Transportation Communication Network (TCN), $ 1 miljard generearje sil yn ynkomsten oer 30 jier. Wylst guon pleatslike keamers fan hannel it plan stypje, binne aktivisten en mienskipsgroepen soargen oer de ynfloed op 'e fisuele omjouwing en ferkearsfeiligens.

It foarstel sil wurde heard troch de Los Angeles City Planning Commission op septimber 14th, foardat heading nei de gemeenteried. De reklamebuorden soene wurde ferspraat oer de stêd, mei de measte facing snelwegen en oaren konfrontearre mienskippen. De struktueren soene yn hichte reitsje fan 30 oant 95 feet, mei de mearderheid 30 feet heech.

Metro beweart dat it projekt iepenbiere foardielen sil hawwe, ynklusyf it reservearjen fan tiid foar needberjochten. Stúdzjes útfierd troch ynstellingen lykas de Universiteit fan Alabama yn Birmingham en it Federal Bureau of Transportation Statistics hawwe lykwols oantoand dat digitale reklamebuorden de crashsifers kinne ferheegje en sjauffeurs kinne ôfliede. De oanwêzigens fan digitale reklamebuorden yn Florida en Alabama ferhege crashsifers mei respektivelik 25% en 29%.

Oare stêden yn Súd-Kalifornje, ynklusyf La Mesa, hawwe ek foarstellen foar digitale billboard beskôge, mar hawwe se ôfwiisd fanwege soargen oer ôflieding fan bestjoerders. Metro's feiligens foarsoarchsmaatregels om billboard-ôfbyldings elke acht sekonden te feroarjen wurde sjoen as ûnfoldwaande yn ferliking mei oare stêden en steaten wêr't ôfbyldings elke fjouwer oant tsien sekonden feroarje.

Tsjinstanners beweare dat digitale reklamebuorden sille bydrage oan stedske blight, sjauffeurs ôfliede en ynfloed op feiligens fan bestjoerders. Se roppe de gemeenteried op om tsjin it projekt te stimmen.

Wylst guon bedriuwslieders it foarstel foar digitaal billboard stypje, nimme mienskipsgroepen, buertbestjoeren en aktivisten stân tsjin. Se fine dat de ynkomsten út digitale reklamebuorden net opwegen tsjin de negative gefolgen foar de fisuele omjouwing en de ferkearsfeiligens fan de stêd.

