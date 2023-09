Wi-Fi 7: De folgjende generaasje fan draadloze technology

Mei de hieltyd ûntwikkeljende wrâld fan technology is de folgjende foarútgong yn draadloze ferbining krekt om 'e hoeke. Yntroduksje fan Wi-Fi 7, ek wol bekend as IEEE 802.11be, de nije standert dy't ynsteld is om de grinzen fan snelheid, effisjinsje en ferbiningsbetrouberens opnij te definiearjen.

Wi-Fi 7 is net gewoan in oare inkrementele stap yn draadloze tech; it belooft drastyske ferbetterings oer syn foargongers. It wurdt ferwachte om snelheden te leverjen oant 46,120 Mbps, wat mear as fjouwer kear flugger is dan Wi-Fi 6 en 6E. Dizze signifikante snelheidsboost sil fideostreaming fan hege kwaliteit, naadleaze wolkgaming, en robúste stipe foar augmented en virtual reality-applikaasjes ynskeakelje.

Neist snelheid is Wi-Fi 7 ûntworpen mei avansearre funksjes om latency te bestriden, kapasiteit te fersterkjen en stabiliteit en effisjinsje te ferbetterjen. It stipet bredere kanalen, mei kanalen oant 320 MHz breed, en leveret mear bânbreedte foar rappere gegevensoerdracht. It yntrodusearret ek in nije kodearring metoade neamd 4K-QAM, dy't mooglik makket foar it kodearjen fan 12 bits fan gegevens per symboal ferstjoerd oer de radio keppeling, ferlike mei 10 bits yn Wi-Fi 6. Dizze ferbettering allinnich draacht by oan in 1.2x snelheid ferbettering .

Ien fan 'e wichtige ferbetterings yn Wi-Fi 7 is de ynfiering fan multi-link operaasje (MLO), wêrtroch apparaten meardere kanalen tagelyk kinne rinne, sels oer meardere frekwinsjebanden. Dit betsjut bettere snelheden, legere latency, en ferbettere betrouberens yn ferliking mei âldere Wi-Fi-standerts dy't ien op ien manueel tusken bands moasten wikselje.

Wi-Fi 7 behannelet ek mienskiplike problemen lykas oerlêst en ynterferinsje, wêrtroch it foaral foardielich is foar grutte lokaasjes as bedriuwen mei in tichte opstelling fan apparaten. It is fan doel om de wachttiidprestaasjes yn it minste gefal te ferminderjen, in soepelere ûnderfining te bieden foar easken tapassingen lykas augmented en firtuele realiteit.

Wylst Wi-Fi 7 noch folslein oannommen is, binne guon apparaten al op 'e merke, en biede in blik yn' e takomst fan draadloze technology. It debút fan in breed skala oan Wi-Fi 7-routers, tillefoans en laptops wurdt ferwachte troch lette 2023 of begjin 2024. Dejingen yn naasjes dy't noch 6 GHz-netwurkapparaten moatte goedkarre, moatte lykwols langer wachtsje.

boarnen: IEEE, Hackaday