Nij badgesysteem yn NBA 2K24 ûntfangt efterstân fan gamers

De koartlyn frijlitten NBA 2K24 hat in nij badgesysteem yntrodusearre yn MyCareer-modus, en it krijt gjin waarme ûntfangst fan spilers. Earder hiene gamers de mooglikheid om te kiezen hokker badge om oan te wurkjen en stadichoan te ferbetterjen nei hegere nivo's. Dit jier nimt it spultsje lykwols dy frijheid fuort en fereasket dat spilers útblinke yn alle aspekten fan it spul. It net dwaan liedt ta badgeregression, wêrby't badges eins yn effektiviteit ôfnimme.

Populêre NBA 2K-streamer Chris Smoove utere syn frustraasje mei it nije systeem yn in YouTube-fideo, en fergelike it mei in baan wêr't spilers har twongen fiele ta spesifike taken. Hy bekritisearre it gebrek oan spieleragintskip en de winsk fan it spultsje om foarútgong te resetten. De gefoelens fan Smoove echo dy fan in protte oare gamers dy't fiele dat it nije badgesysteem kontraproduktyf is en it genot fan it spultsje fuort nimt.

Yn NBA 2K besteegje spilers faak jild út echte wrâld oan faluta yn-spultsje, bekend as VC, om it uterlik fan har spiler te ferbetterjen en feardigensupgrades te keapjen. Mei it nije badgesysteem wurdt it lykwols minder oanloklik om echt jild te ynvestearjen yn dizze upgrades. It systeem twingt spilers om foarrang te jaan oan in goed rûne spultsje ynstee fan te spyljen neffens har foarkarstyl. Dizze feroaring wurdt net wurdearre troch casual spilers dy't no kinne gravitearje nei oare spielmodi, lykas MyTeam.

Fans fan NBA 2K binne hoopfol dat de ûntwikkelders dizze problemen sille oanpakke en in patch frijjaan om de problemen mei it nije badgesysteem te ferbetterjen. De MyCareer-modus is typysk de populêrste modus yn it spul, en it hjoeddeistige systeem soarget foar frustraasje ûnder spilers. As it spultsje evoluearret en updates wurde útrôle, bliuwt it te sjen hoe't de ûntwikkelders sille reagearje op 'e feedback en ferbetteringen meitsje om de gamingûnderfining te ferbetterjen.

