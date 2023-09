Analysten ferwachtsje gedempte reaksje fan ynvestearders op iPhone 15-yntroduksje

Wall Street-analisten foarsizze in subtile reaksje fan ynvestearder op 'e yntroduksje fan Apple's iPhone 15 op tiisdei. De lêste jierren hawwe nije iPhone-lansearrings gjin signifikante ynfloed hân op Apple's stock.

De flauwe reaksje kin wurde taskreaun oan it inkrementele karakter fan iPhone-upgrades en it feit dat it measte nijs oer de nije apparaten útlekt foarôfgeand oan 'e ûntbleating-eveneminten. Histoarysk is de lansearring fan in nije iPhone in "ferkeapje-it-nijs"-evenemint west, neffens Morgan Stanley-analist Erik Woodring.

Dizze wike naam Apple-oandielen in hit fanwegen nijs dat Sina amtners fan sintrale oerheid ferbiedt om iPhones te brûken, mei oanlieding fan soargen oer nasjonale feiligens. As gefolch, Apple-oandielen foelen 3.1% yn 'e middei hannel.

Analysten ferwachtsje dat Apple fjouwer nije modellen sil oankundigje: twa basisferzjes en twa high-end "Pro" modellen. De Pro-modellen wurde ferwachte te kommen mei mear technology-upgrades en koene priisferhegingen sjen yn ferliking mei de hjoeddeistige iPhone 14 Pro-modellen.

Analysten ferwachtsje lykwols gjin baanbrekkende funksjes te iepenbierjen. Ynstee dêrfan ferwachtsje se inkrementele ferbetteringen dy't de evolúsje fan 'e iPhone yn' e goede rjochting hâlde. De Pro-modellen fan 'e iPhone 15 sille de nije A17-prosessor hawwe, dy't rappere prestaasjes en ferbettere enerzjy-effisjinsje oanbiede.

Untwerpferbetteringen, lykas in titaniumframe, ferbettere batterijlibben en ferbettere ûnthâld, wurde ek ferwachte. It top-of-the-line Pro Max-model kin komme mei in opwurdearre kamera foarsjoen fan in "periscope lens" foar ferbettere optyske zoommooglikheid.

In oare ferwachte feroaring is de oerstap fan Apple's proprietêre Lightning-kabel nei in USB-C-oplaadkabel, wêrtroch rapper oplaad- en gegevensferfiersnelheden kinne wurde.

Wylst de basismodellen wurde ferwachte dat se deselde prizen hawwe as har foargongers, kinne de Pro-modellen komme mei in priisferheging fan $ 100 of mear. Guon analysten hawwe suggerearre dat it Pro Max-model $ 150 oant $ 200 mear kin kostje dan de ferzje fan ferline jier. Sjoen de steat fan 'e ekonomy en potensjele makrorisiko's kinne konsuminten lykwols net graach mear betelje foar in nije iPhone.

Ta beslút, analysten foarsizze in beskieden antwurd fan ynvestearders op de iPhone 15 yntroduksje fanwege it inkrementele karakter fan de upgrades en de resinte útdagings konfrontearre troch Apple. Allinich de tiid sil fertelle hoe't de merk sil reagearje op de nije apparaten.

boarnen:

- Morgan Stanley analyst Erik Woodring

- De Wall Street Journal

- Monness Crespi Hardt analyst Brian White