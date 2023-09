Apple Stock Faces Technyske útdagings Temidden fan Market Turbulence

Apple (AAPL) hat in signifikante delgong yn har oandielpriis ûnderfûn, en hat yn 'e ôfrûne twa dagen mear dan 6% ferlern, en markearret de grutste opienfolgjende dia yn 10 moannen. Dit hat sûnt moandei resultearre yn in ferlies fan sawat $ 200 miljard oan merkkapitalisaasje. De daling yn oandielpriis komt oerien mei rapporten fan Sineeske amtners dy't oerheidsmeiwurkers oproppe om op te hâlden mei it brûken fan Apple-tillefoans. It hjoeddeistige probleem foar Apple is lykwols net relatearre oan har produkten of tsjinsten, mar earder syn stock chart.

Ien moanne lyn berikte Apple-oandielen in hichtepunt fan alle tiden, dy't waard folge troch in skerpe delgong, wêrfan de likes noch noait earder sjoen wiene. Histoaryske trends suggerearje dat de swakke yn Apple's oandiel op syn minst in moanne kin oanhâlde. Hoewol't de stock in rally belibbe yn 'e lêste helte fan augustus, hat de resinte delgong de measte fan dy winsten wiske, wêrtroch't de oandiel tichtby meardere moannen leech is.

Analysten hawwe in negatyf perspektyf útsprutsen oer Apple-oandielen, benammen liedend ta it lansearingsevenemint fan iPhone 15. It is opmurken dat Apple-oandielen typysk rally's foar sokke barrens, mar dan ûnderfine in sell-off dêrnei. Histoaryske gegevens oer fjouwer desennia litte sjen dat septimber in útdaagjende moanne is foar Apple-oandielen, en yn 10 fan 'e lêste 12 jier hat de oandiel negative rendeminten levere nei de iPhone-lansearring.

Nettsjinsteande de algemiene ôfnimmende trend, is it de muoite wurdich op te merken dat oktober histoarysk in sterke moanne west hat foar Apple-oandielen. Dit jier is lykwols ôfwykt fan dat patroan. Derneist hat Apple's definsive gedrach yn 'e merke bydroegen oan soargen fan ynvestearders. Wylst de oandiel dit jier in respektabele ferheging fan 35% hat sjoen, bleek it yn ferliking mei it rendemint fan oare techbedriuwen lykas Nvidia (210%) en Meta Platforms (150%).

Apple hat no te krijen mei trije opienfolgjende kwartalen fan ôfnimmende ynkomstengroei fan jier nei jier. Dit hat analysten laat om fergelikingen te tekenjen mei IBM, in oare techgigant dy't in delgong yn 'e oandielpriis ûnderfûn nei in perioade fan ferlykbere finansjele prestaasjes. De wichtichste takeaway is dat Apple moat fokusje op ynkomstengroei om de wearde fan har oandiel as groeibedriuw te behâlden.

Foarútsjocht suggerearret JPMorgan dat as de hjoeddeistige trends trochgeane, ynvestearders Apple-oandielen kinne ferkeapje nei it iPhone-evenemint en har ynvestearrings omliede nei bedriuwen lykas Meta, Microsoft en Nvidia, dy't wurde beskôge as topkeuzen troch JPMorgan-analisten.

Boarnen: Yahoo Finance