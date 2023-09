De Apple Watch Ultra: foar wa is it echt?

De Apple Watch Ultra is op 'e merk brocht as in smartwatch foar aventuriers, mar nei in jier fan it brûken is it noch ûndúdlik wa't it wiere publyk is. Wylst de Ultra funksjes hat lykas in titaniumkoffer, wetterbestriding en dûkmooglikheden, falt it koart as in Garmin-konkurrint as it giet om kuierfeiligens en technyske gebrûk. Ynstee dêrfan binne de fitnessfunksjes mear geskikt foar dieltiid-aventoerers en wykeinkrigers.

It liket lykwols dat dejingen dy't dizze beskriuwing passe net ynteressearre binne yn 'e Ultra. Anekdoatyske bewiis suggerearret dat tech-savvy yndividuen dy't frustrearre binne mei it gebrek oan tûke funksjes op Garmin of oare multisport-horloazjes, wierskynliker de Ultra beskôgje. Mar hoefolle fan dizze minsken binne d'r echt? Yn in pleatslike runklup droegen de mearderheid fan 'e leden Garmins as gewoane Apple Watches, en doe't se frege, neamden se dat se de need net fielden foar de Ultra.

Dus, as wy it idee wegerje dat de Ultra foar aventuriers is, foar wa is it dan? It kin in berop dwaan op technyske nerds dy't meardaagse batterijlibben wolle, mar sels dat liket twifelich. In protte Apple Watch-brûkers dy't kleie oer batterijlibben binne hielendal net ynteressearre yn draachbere apparaten. Yn feite, se leaver de ienfâld fan in fitness tracker of binne tefreden mei harren Garmin of Fitbit.

Bûten fitness is it meast bepalende karakteristyk fan 'e Ultra syn batterijlibben. As jo ​​ienris in oplaadroutine ûntwikkelje, wurdt de needsaak foar meardaagse batterijlibben minder nedich. Uteinlik kin de Ultra in berop dwaan op earste adopters dy't syn eksklusive fitness- en outdoorsyfunksjes wurdearje. Mei watchOS 9 dy't lykwols in protte fan dizze funksjes bringt nei de reguliere Apple Watch-modellen, wurdt it dreger om it premium priiskaartsje fan 'e Ultra te rjochtfeardigjen.

Oer it algemien is de Ultra in geweldige smartwatch, mar it hat miskien syn wiere publyk noch net fûn. De funksjes binne geskikt foar de aventoerlike, mar it liket derop dat de mearderheid fan potinsjele keapers dizze funksjes net nedich hawwe of mear tefreden binne mei oare apparaten op 'e merke.

boarnen:

- Victoria Song, The Verge