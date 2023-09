Apple Event 2023: Nije iPhone 15-opstelling en Apple Watches wurde ferwachte te ûntbleate

Apple-entûsjasters oer de hiele wrâld wachtsje yn spanning op it Apple-evenemint fan dit jier, wêr't de techgigant wurdt ferwachte dat se har heul ferwachte iPhone 15-opstelling en de lêste Apple Watches sil ûntbleate. It evenemint sil plakfine op tiisdei 12 septimber yn it Steve Jobs Theatre yn Cupertino, Kalifornje.

Foar dyjingen dy't it evenemint net persoanlik kinne bywenje, sil Apple it evenemint live streame op har YouTube-kanaal, lykas op apple.com en de Apple TV-app. It evenemint is pland om te begjinnen om 1 oere ET, of 10 oere PT foar dyjingen oan 'e Westkust.

Hoewol Apple net offisjeel in releasedatum foar de iPhone 15 hat oankundige, is it typysk beskikber foar foarbestelling de freed nei it evenemint, mei leveringen dy't in wike letter begjinne. Dit betsjut dat entûsjaste klanten kinne ferwachtsje om har hannen op 'e lêste iPhone koart nei it evenemint te krijen.

Geroften om de iPhone 15-opstelling suggerearje ferskate spannende feroaringen. Ien opmerklike feroaring is de ferfanging fan 'e bliksemhaven mei in USB-C-poarte op sawol de iPhone 15 as de iPhone 15 Plus. Derneist wurde geroften dat de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max titaniumframes en de krêftige A17-prosessor hawwe.

Fierder jouwe rapporten fan Bloomberg oan dat de nije iPhones sille komme foarsjoen fan in A16-chip, in Dynamic Island-ynterface, en in 48-megapixel efterkamera. Dizze upgrades beloofje ferbettere prestaasjes en ôfbyldingsmooglikheden foar Apple's trouwe brûkersbasis.

As it Apple-evenemint tichterby komt, ferwachtsje technology-entûsjasters en Apple-fans gretig de oankundiging fan 'e nije iPhone 15-opstelling en de lêste Apple Watches. Bliuw op 'e hichte foar mear updates oer dizze spannende produkten dy't de takomst fan' e techsektor foarmje.

