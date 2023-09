Nije EU-regeling lit petearen fan tredden op WhatsApp ta

Gearfetting: De Digital Markets Act (DMA) fan 'e Jeropeeske Uny hat grutte techbedriuwen identifisearre as poartewachters, ynklusyf WhatsApp's memmebedriuw, Meta. Om te foldwaan oan de nije regeljouwing hat WhatsApp in nije funksje yntrodusearre neamd "chats fan tredden" yn har beta-ferzje. Dizze funksje lit brûkers berjochten ûntfange en reagearje fan minsken dy't oare messaging-apps brûke.

De DMA kategorisearret poartewachters op basis fan har kearnplatfoarmtsjinsten, mei guon bedriuwen dy't ferskine yn meardere listen. Google biedt bygelyks ferskate tsjinsten dy't as poartewachting beskôge wurde kinne, lykas Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android en YouTube. Op deselde manier betsjinnet Meta sosjale netwurken lykas Facebook en Instagram, tegearre mei in bemiddelingstsjinst en in advertinsjeplatfoarm.

De EU ferwiist nei messaging-apps as Number-Independent Interpersonal Communication Services (N-IICS) en hat WhatsApp en Messenger opnommen yn dizze kategory. Ynteroperabiliteit tusken messaging-platfoarms is in eask foar poartewachters, wêrtroch brûkers fan apps lykas Signal, Telegram, of Snapchat kinne kommunisearje mei WhatsApp- en Messenger-brûkers sûnder in akkount op dy platfoarms nedich te hawwen.

As reaksje op 'e nije regeljouwing is WhatsApp begon te wurkjen oan ynteroperabiliteit yn har ûntwikkelingferzje foar Android. It doel is om naadleaze kommunikaasje mei berjochtentsjinsten fan tredden mooglik te meitsjen. Poortwachters binne ferplichte om binnen seis moanne oan de regeljouwing te foldwaan, wat betsjut dat folsleine ynteroperabiliteit yn maart 2024 beskikber wêze moat.

Opmerklik wurdt Apple's iMessage net beskôge as in kearnberjochtentsjinst ûnder dizze regeljouwing, om't it noch net foldocht oan 'e brûkersdrompel ynsteld troch de EU.

Foarút, WhatsApp sil technyske útdagings moatte oanpakke om te soargjen dat avansearre funksjes lykas dielen fan bestannen, fideoproppen en audioberjochten ynteroperabel binne mei tsjinsten fan tredden. Dizze nije funksje markearret it begjin fan in wichtich projekt foar it WhatsApp-team, om't se wurkje om te foldwaan oan it regeljouwingskader fan 'e EU.

Definysjes:

- Digital Markets Act (DMA): Regeljouwingskader yntrodusearre troch de Jeropeeske Uny om de rol en macht oan te pakken fan grutte techbedriuwen bekend as poartewachters.

- Gatekeepers: Tech bedriuwen identifisearre troch de EU as hawwende wichtige kontrôle en ynfloed op digitale merken.

- Ynteroperabiliteit: It fermogen fan ferskate software of platfoarms om naadloos te kommunisearjen en gear te wurkjen.

- Number-Independent Interpersonal Communication Service (N-IICS): In regeljouwing term brûkt troch de EU om te ferwizen nei messaging apps.

- End-to-end fersifering: In feiligensmaatregel dy't de privacy en feiligens fan kommunikaasje garandearret troch berjochten te fersiferjen op in manier dat allinich de bedoelde ûntfangers se kinne ûntsiferje en lêze.

Boarnen: European Union Digital Markets Act (DMA) rjochtlinen, WABetaInfo.