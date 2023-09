De Senaat hat koartlyn de beneaming fan de hear Gomez oan 'e Federal Communications Commission (FCC) befêstige. Dizze beneaming betsjuttet in stap foarút yn it stribjen nei digitale oandiel yn 'e Feriene Steaten.

Neist dizze befêstiging binne d'r oare resinte ûntjouwings west yn 'e breedbân- en netwurksektor. In nije module is tafoege oan it Broadband Infrastructure Playbook, dat rjochtlinen en bêste praktiken leveret foar it útwreidzjen fan tagong ta hege snelheid ynternet. Dizze module hat as doel om de spesifike útdagings oan te pakken dy't troch ûnderbetsjinne mienskippen konfrontearre wurde by it oerbrêgjen fan de digitale skieding.

Fierder is Virginia de lêste steat wurden dy't har fiifjierrige breedbânaksjeplan frijlitte. Dit plan sketst strategyen en doelen foar it ferbetterjen fan breedbânynfrastruktuer en ferbining yn 'e steat. Troch it leverjen fan in roadmap foar aksje, is Virginia fan doel om te soargjen dat alle ynwenners tagong hawwe ta betroubere en betelbere ynternettsjinsten.

Dizze resinte ûntjouwings beklamje it belang fan digitale lykweardigens yn 'e hjoeddeiske maatskippij. De digitale skieding ferwiist nei de kloof tusken dyjingen dy't tagong hawwe ta en effektyf brûke kinne fan digitale technologyen, lykas it ynternet, en dyjingen dy't dat net hawwe. It oerbrêgjen fan dizze kloof is krúsjaal foar it befoarderjen fan gelikense kânsen, ûnderwiis en ekonomyske ûntwikkeling.

Ta beslút, de befêstiging fan de hear Gomez oan de FCC, de tafoeging fan in nije module oan it Broadband Infrastructure Playbook, en Virginia's breedbân-aksjeplan allegear positive stappen foar it realisearjen fan digitale eigen fermogen. Dizze inisjativen tsjinje om de útdagings oan te pakken dy't troch ûnderbetsjinne mienskippen konfrontearre wurde en soargje dat elkenien tagong hat ta betroubere en betelbere ynternettsjinsten.

boarnen:

- Playbook foar breedbânynfrastruktuer

- Virginia Breedbân Aksjeplan