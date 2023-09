Whataburger Inc. It restaurant, leit noardwestlik fan Austin, hat de drive-thru fuorthelle en in cashless systeem ynfierd.

De Digital Kitchen is ûntworpen om eksklusyf digitaal te wêzen, mei klanten dy't bestellingen pleatse fia in kiosk of de Whataburger smartphone-app. It tradisjonele sitplak, it opheljen fan 'e stoep en de drive-thru binne ferfongen troch spesjaal ûntworpen fiedselkasten as cubbies foar bestellingen foar kiosken en levering.

Ien fan 'e haadfunksjes fan' e Digital Kitchen is de "Digital Pick-up Lane", dy't tsjinnet as alternatyf foar de tradisjonele drive-thru. Klanten kinne har bestellingen pleatse fia de Whataburger Rewards-app as online, en se dan fluch en maklik ophelje by de Digital Pick-up Lane. Dit ferleget wachttiden en ferbettert de totale klantûnderfining.

Ed Nelson, presidint en CEO fan Whataburger, spruts syn opwining út oer it nije konsept, en stelde: "Whataburger rapper en handiger meitsje foar ús gasten betsjuttet de digitale restaurantûnderfining folslein te omearmjen. Us Austin-gasten wiene betiid om oare digitale ynnovaasjes te omearmjen, wêrtroch it perfekt past foar ús earste Whataburger Digital Kitchen.

Whataburger, in famyljebedriuw oprjochte yn 1950, hat mear dan 950 lokaasjes yn 14 steaten. Yn 2019 waard it mearderheidsbelang fan it bedriuw ferkocht oan de Chicago-basearre keapmansbank BDT Capital Partners.

Oer it algemien fertsjintwurdiget de ynfiering fan Whataburger's Digital Kitchen in wichtige ferskowing yn 'e fastfood-sektor nei it omearmjen fan digitale technology en it ferbetterjen fan de snelheid en it gemak fan 'e dinerûnderfining foar klanten.

boarnen: Whataburger, Ron Ruggless

- Watburger

- Ron Ruggless