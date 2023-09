Wat wy hawwe spile: Mech Battles, Classic Arcades, en in betiizjend Mario Adventure

Yn dizze edysje fan "What We've Been Playing", besjogge wy trije ferskillende spultsjes: Armored Core 6: Fires of Rubicon, Tempest, en Bowser's Fury. Elke wedstriid biedt in unike gameplay-ûnderfining en útdagings foar spilers.

Armored Core 6: Fires of Rubicon is in PS5-spiel dat de autentisiteit fan 'e Armored Core-searje fange. It spul hat in minimalistysk ûntwerp mei menu-oandreaune meganika en koarte, werhelle misjes. It beheinde kleurenpalet en de kâlde, klinyske sfear drage by oan de algemiene estetyk fan it spultsje. Nettsjinsteande it gebrek oan sterke ferhalen, skynt it spultsje yn syn baas-fjildslaggen, dy't spilers fereaskje om har feardigens en mech-buildingfeardigens te learen en oan te passen. It oerwinnen fan dizze útdagings bringt in gefoel fan tefredenheid ferlykber mei FromSoftware's byldbepalende Souls-spultsjes.

Tempest, oan 'e oare kant, is in klassyk arcade-spiel dat de test fan' e tiid hat stien. De frijlitting fan Digital Eclipse fan The Making of Karateka herinnerde de skriuwer fan Tempest en frege har om it spultsje opnij te besjen. Se waarden fassinearre troch syn bedrige gameplay, om't fijannen de muorren opkamen en de frentic sirkeljen en sjitten fan 'e spiler yntinsiver waarden. Wylst de orizjinele Tempest in spannende ûnderfining levere, waard de skriuwer ek it kreative petear dat Jeff Minter, de ûntwikkelder, hie mei it spultsje oer de jierren.

As lêste biedt Bowser's Fury foar de Nintendo Switch in unike twist oan it typyske Mario-aventoer. It spul yntrodusearret in iepen-wrâld konsept, dat yn earste ynstânsje liet de skriuwer disoriented. Se fûnen harsels te besykjen de nije meganika te begripen, lykas fjoertuorren en kattenquests, wylst se ek stride mei de fersteurende optredens fan Bowser. Nettsjinsteande de betizing fûn de skriuwer it spultsje noflik en wurdearre de frisse take op 'e Mario-franchise.

Oer it algemien presintearje dizze trije spultsjes ferskate ûnderfiningen foar spilers. Armored Core 6 leveret útdaagjende mech-fjildslaggen, Tempest soarget foar in nostalgyske arcade-ûnderfining, en Bowser's Fury biedt in ûnkonvinsjoneel Mario-aventoer. Eltse spultsje bringt syn eigen set fan útdagings en beleannings, soargje derfoar dat spilers hawwe in ferskaat oan opsjes om út te kiezen.

boarnen:

- Armored Core 6: Fires of Rubicon - De lêste tafoeging fan FromSoftware oan 'e Armored Core-searje.

- Tempest - Klassyk arcade-spiel ûntwikkele troch Jeff Minter.

- Bowser's Fury - In unyk iepen-wrâld Mario-aventoer foar de Nintendo Switch.