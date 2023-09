Wat te ferwachtsjen fan Apple's 12 septimber-evenemint: iPhone 15 en Apple Watch Series 9

Apple's septimber-evenemint is krekt om 'e hoeke, en d'r binne in pear wichtige produkten dy't wy kinne ferwachtsje te sjen litte. De wichtichste hichtepunten binne de iPhone 15 en de Apple Watch Series 9. Geroften en spekulaasjes hawwe sirkulearre, en hjir is wat wy oant no ta witte.

De iPhone 15 wurdt ferwachte in opmerklike feroaring te hawwen - de oanname fan USB-C. Dizze stap waard oanjûn troch it beslút fan EU-regulators om havens oer apparaten te standerdisearjen. Wylst de deadline foar ymplemintaasje it ein fan 2024 is, liket Apple de kâns te nimmen om dizze ferskowing no te meitsjen. De hegere USB 3.2-gegevenssnelheid kin reservearre wurde foar de pro-modellen, mei de standert iPhone 15 fêsthâlde oan USB 2.0.

Draadloze opladen wurdt ek ferwachte dat se in upgrade krije, mei in bult oant 35W oer de hiele breedte. De iPhone 15 wurdt rûsd ien fan 'e earste tillefoans te wêzen dy't de Qi2-standert omearmje, dy't draadloze opladen kombineart mei magneten. Derneist kinne funksjes lykas it Dynamic Island, yntrodusearre yn 'e Pro-modellen, trochrinne nei de goedkeapere iPhone 15-modellen.

In oare gerofte tafoeging is de iPhone 15 Ultra, dy't de Pro Max ferfangt. It wurdt sein dat dit apparaat in 6.7-inch skerm hat mei in ferfarskingsfrekwinsje fan 120 Hz, ôfslanke rânen, en in nije "Aksje" knop. Dizze knop, nommen fan 'e Apple Watch Ultra, biedt oanpasbere fluchtoetsen nei ferskate funksjes.

Oer de Apple Watch Series 9, ynformaasje wie relatyf skaars. It is mooglik dat it barren fan dit jier leechter kin wêze foar Apple's wearables, mei de fokus op it 10e jubileumapparaat fan takom jier. It is lykwols wierskynlik dat de Ultra 2 en Series 9 prosessor- en kleurupdates sille krije. D'r binne ek rapporten west fan Apple dy't 3D-printsjen ûndersocht foar case-ûntwerp, nei it gebrûk yn 'e Vision Pro-headset.

Wylst de AirPods en oare apparaten wurde ferwachte updates te ûntfangen, binne de details noch spekulatyf. It is mooglik dat nije AirPods mei de H2-chip kinne wurde frijlitten, tegearre mei in standalone USB-C-oplaadkoffer. Derneist kinne mear ynformaasje oer de Vision Pro-headset, iOS / macOS / iPadOS / watchOS release dates, en mooglike demo's wurde ûntbleate.

Oer it algemien is Apple's septimber-evenemint fol mei ferwachting foar de lêste iPhone- en Apple Watch-modellen. Wylst guon geroften basearre binne op spekulaasjes, jouwe se in spannende blik op wat Apple-entûsjasters yn 'e winkel kinne.

