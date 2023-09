Apple kundiget Fall Event oan: Nije iPhones en iOS 17-funksjes

Apple hat in datum ynsteld foar har fallevenemint, wêr't it wurdt ferwachte dat it nije iPhones en in nije Apple Watch sil ûntbleate. Njonken dit sil iOS 17, de lêste ferzje fan Apple's bestjoeringssysteem, ek wurde frijlitten. iOS 17 is in pear moannen yn beta-ûntwikkeling west en sil wierskynlik beskikber wêze foar publike download nei it evenemint fan 12 septimber.

Dat, wat kinne wy ​​ferwachtsje fan iOS 17? Hjir binne guon fan 'e wichtichste funksjes:

1. Safari's Tekst-nei-spraakfunksje

iOS 17 yntroduseart in nije funksje "Harkje nei pagina" yn Safari. Troch op 'e lytse letters en haadletters A's neist de adresbalke te tikjen, kinne brûkers tagong krije ta in menu wêrmei Siri's stim de heule webside kin lêze, ynklusyf ynformaasje oer alle foto's. Dizze funksje sil nuttich wêze as brûkers har hannen fol hawwe of har lêsbril net hawwe.

2. Flechtynformaasje fia tekstberjochten

It dielen fan flechtynformaasje wurdt makliker mei iOS 17. Brûkers kinne de loftline en it fleannûmer gewoan tekstje nei immen, dy't dan it berjocht yndrukke kin en hâlde om detaillearre flechtynformaasje te sjen lykas de rûte, status (op tiid of fertrage), en de bagaazje claim carrousel foar oankomst. Dizze funksje sil foaral nuttich wêze foar dyjingen dy't wurde ophelle op it fleanfjild.

3. Nije Facetime Features

D'r binne in pear nije funksjes tafoege oan Facetime yn iOS 17. As in Facetime-oprop net beantwurde wurdt, kinne brûkers in Facetime-voicemail efterlitte. Derneist sille brûkers de mooglikheid hawwe om in real-time transkript te sjen fan wat de beller seit as se kieze om de oprop nei voicemail te stjoeren. Hjirmei kinne brûkers beslute oft se de oprop beantwurdzje wolle of it yn voicemail litte wolle, sûnder dat de beller it wit.

4. ferienfâldige wiskjen fan twa-faktor autentikaasje teksten

iOS 17 makket it makliker om teksten foar twa-faktor-autentikaasje te behearjen. Dizze koades, dy't in ekstra laach fan feiligens leverje foar it ynloggen op tsjinsten, kinne no automatysk wiske wurde neidat se binne brûkt. Troch de opsje "Automatysk skjinmeitsje" yn te skeakeljen yn Ynstellings> Wachtwurdopsjes, kinne brûkers har Berjochten-app dizze koades wiskje om har postfak organisearre te hâlden.

5. Standby-modus feroaret net fersteure yn in slanke wekker

iOS 17 yntroduseart in funksje neamd "Standby". As brûkers har tillefoans nachts oplade en se sydlings pleatse, feroaret de tillefoan yn in slanke en oanpasbere bedside wekker. Brûkers kinne herinneringen, oandielprizen, nijskoppen en batterijynformaasje tafoegje oan it display om har ûnderfining yn standby-modus te personalisearjen.

Tink derom dat iOS 17 net kompatibel is mei alle iPhones. Opmerklik sille de iPhone 8, 8 Plus en iPhone X de fernijing net ûntfange.

boarnen:

- WAKA Action 8 Nijs