Apple is ynsteld om iOS 17 frij te litten tidens har evenemint op 12 septimber, en bringt in gasthear fan nije funksjes foar iPhone-brûkers. Hoewol de fokus kin wêze op 'e nije iPhone 15, kinne dyjingen mei besteande iPhones noch profitearje fan de updates.

Ien opmerklike funksje is "Name Drop", wêrtroch brûkers maklik kontaktynformaasje kinne diele troch har tillefoans ticht byinoar te bringen en te tikjen. Dizze funksje, fergelykber mei wat Android-apparaten al jierren hawwe oanbean, elimineert de needsaak foar it útwikseljen fan nûmers en teksten.

Derneist yntroduseart iOS 17 "Point and Speak", in tagonklikensfunksje dy't brûkers helpt by it identifisearjen fan produkten of labels. Troch de opsje fan fergrutglês yn it kontrôlepaniel te brûken, kinne brûkers har kamera op in item rjochtsje en Siri sil de ynformaasje lûdop lêze. Dizze funksje kin nuttich wêze foar it lêzen fan lytse tekst op labels of kontrôlepanielen.

Sticker-entûsjasters sille ek de ferbettere funksjonaliteit fan stickers yn iOS 17 wurdearje. Alle sticker-opsjes, ynklusyf memoji, emoji en oanpaste stickers, binne no geunstich pleatst op ien plak binnen de iMessage-app. Brûkers kinne sels har eigen stickers meitsje troch ûnderwerpen út foto's te ekstrahearjen.

Fierder krijt Car Play in update wêrtroch elkenien yn 'e auto ferbûn fia Bluetooth de kontrôle oer de muzyk kin nimme. Troch in QR-koade te scannen, kin in oare iPhone-brûker maklik DJ-taken wikselje mei de tastimming fan 'e tillefoan dy't de muzyk spilet.

Hoewol dit mar in pear fan 'e nije funksjes binne, binne d'r in protte oaren wêr't iPhone-brûkers nei útsjen kinne. Guon funksjes, lykas de nije Journaling-app foar deistige foto's en oantinkens, sille lykwols net beskikber wêze op 'e releasedei.

boarnen:

- WAKA Action 8 Nijs

