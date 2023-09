Sina's Huawei Technologies hat koartlyn har nije Mate 60-searje fan smartphones ûntbleate, en hat wrâldwide oandacht krigen foar har technology dy't suggerearret dat it bedriuw Amerikaanske sanksjes hat oerwûn. Dizze ûntwikkeling koe Huawei positionearje as in formidabele konkurrint foar Apple. De Mate 60 en Mate 60 Pro waarden ein augustus oankundige, en twa oare modellen, de Mate X5 en de Mate 60 Pro +, waarden freed lansearre.

Ien opfallend skaaimerk fan 'e Mate 60-searje is har fermogen om satellytkommunikaasje te stypjen, wêrtroch brûkers kinne petearen pleatse en berjochten ferstjoere yn gebieten sûnder mobile sinjalen of ynternet, lykas bergen of op see. Hoewol spesifike details oer de brûkte chips net binne iepenbiere, hat analysebedriuw TechInsights ûntdutsen dat de tillefoans wurde oandreaun troch de nije Kirin 9000s-chip fan Sina Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Iere snelheidstests útfierd troch Sineeske keapers jouwe oan dat de Mate 60 Pro hat downloadsnelheden dy't dy fan top-of-the-line 5G-tillefoans oertreffe.

Yn termen fan leveransiers hat Huawei se net offisjeel neamd, mar TechInsights fûn dat Súd-Korea's SK Hynix's DRAM- en NAND-komponinten wurde brûkt yn 'e Mate 60-searje. SK Hynix, dy't ophâlde mei it dwaan fan saken mei Huawei neidat Amerikaanske beheiningen waarden oplein yn 2019, docht op it stuit in ûndersyk. De Mate 60 Pro befettet ek in heger oanpart fan Sineesk makke chipkomponinten yn ferliking mei eardere modellen.

Eartiids de grutste smartphoneferkeaper fan 'e wrâld, Huawei stie foar in delgong yn merkoandiel fanwege syn beheinde tagong ta ark foar it meitsjen fan chips nei de Amerikaanske sanksjes. Syn merkoandiel yn Sina sakke dit jier nei 11% fan 27% yn 2020. Apple, oan 'e oare kant, waard de dominante premium smartphone-makker yn Sina yn dizze perioade, mei syn merkoandiel tanimmend fan 11% nei 19%, neffens gegevens út Counterpoint.

Yndustryanalisten leauwe dat de Mate 60-searje de opkomst fan Huawei koe oankundigje as in rivaal foar Apple op 'e Sineeske merk. Patriotysk sentimint dreaun troch tanimmende spanningen tusken de FS en Sina kin bydrage oan sterke ferkeap, mei steatsmedia en ynternetbrûkers dy't de lansearring begroetsje as in klap tsjin 'e US Ming-Chi Kuo, in analist by TF International Securities, foarseit dat de Mate 60 Pro sil ship tusken 5.5 oan 6 miljoen ienheden yn 'e twadde helte fan dit jier, in 20% ferheging fan de ynearsten plande folumes. Kuo foarseit fierder dat kumulative ferstjoeringen fan 'e Mate 60 Pro teminsten 12 miljoen ienheden kinne berikke binnen ien jier nei lansearring.

