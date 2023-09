Obstakels oerwinne yn 'e oannimmen fan digitale therapy

Op 'e 2023 PBMI Annual National Conference, in paniel oer nonprescription digitale therapeutyk behannele de praktyske problemen dy't har yntegraasje yn 'e mainstream sûnenssoarch hindere. Dizze problemen omfetsje it ûntbrekken fan fakturearringskoades, ôfwêzigens fan standerdisearring, en meardere belanghawwenden ferantwurdlik foar besluten oer dekking. Derneist erkenden de panelleden de needsaak om noarmen fan bewiis te fêstigjen, de pasjintpopulaasje soarchfâldich te beskôgjen en de persepsje te feroarjen fan wat foardielen foar prescription befetsje.

Nate Harold, R.Ph., Pharm.D., fan MedOne Rx, beklamme it belang fan ferdúdlikjen dat in prescription foardiel net beheind is ta medikaasje. Hy beklamme dat prescription foardielen fan doel binne om positive klinyske resultaten te berikken tsjin in betelbere priis, dy't kinne wurde berikt fia digitale therapeutika, apparaten, stipestruktueren, as sûnenscoachingtsjinsten.

Andy Molnar, CEO fan 'e Digital Therapeutics Alliance, markearre de needsaak fan it ûntwikkeljen fan stypjende bewiis foar digitale therapeutika. Hy neamde in wiidweidige hantlieding ûntwikkele troch syn organisaasje om fabrikanten en betalers te helpen by it evaluearjen fan digitale therapeutika. Hoewol optimistysk oer har takomst, erkende Molnar dat it ferskate jierren kin duorje foar digitale therapeutika om in regelmjittich diel te wurden fan it foarskriuwen fan sûnenssoarch.

Michael Steelman, fise-presidint fan behearde merken by Dexcom, beklamme it belang fan it identifisearjen fan de juste pasjinten foar digitale therapeutyk en it oannimmen fan in fleksibele oanpak. Hy neamde it foarbyld fan Calm, in app foar sliep en meditaasje direkt ferkocht oan konsuminten. Steelman suggerearre dat de bêste kommersjalisaasjestrategy ferskilt ôfhinklik fan 'e spesifike digitale therapeutyk.

Matt Alberico, MBA, fan DarioHealth, behannele it probleem fan tagong ta digitale therapeutika. Hy ferdriuwe de misfetting dat tagong ta smartphones it probleem is, en markeart dat de echte útdaging leit yn tagong ta Wi-Fi of gegevensgebrûk. Alberico pleite foar asynchrone platfoarms wêrmei pasjinten mei soarchsystemen, kliïnten, coaches en digitale platfoarms kinne omgean op har gemak. Hy beklamme ek it belang fan it leverjen fan de beloften fan belutsenens en resultaten.

De panelleden erkenden direkte praktyske problemen yn ferbân mei Medicare-fergoedingskategoryen, fakturearringskoades en formulieren foar digitale therapeutika. Se besprutsen ek de útdagings fan it opnimmen fan providers en de needsaak foar ûnderwiis binnen de providermienskip. Derneist waarden it rendemint op ynvestearring en echte bewiisûndersiken identifisearre as fitale aspekten foar betalers en leveransiers om te beskôgjen.

Ta beslút, hoewol d'r in protte obstakels binne om te oerwinnen, spruts it paniel optimisme út oer de takomstige yntegraasje fan digitale therapeutika yn deistige sûnenssoarch. Mei soarchfâldich beskôgjen fan 'e pasjintpopulaasje, stypjende bewiis, fleksibele kommersjalisaasjestrategyen, en it oanpakken fan praktyske soargen, hawwe digitale terapyen it potensjeel om de levering fan sûnenssoarch te revolúsjonearjen.

