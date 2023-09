Western Digital ferkeapet Milpitas Campus foar $ 192.5 miljoen, giet Leaseback Deal yn

Kalifornje-basearre komputer opslachmakker, Western Digital, hat koartlyn in ferkeap- en leaseback-deal foltôge mei Blue Owl Capital foar har Milpitas-kantoar, R&D, en produksjekampus. It pân mei fiif gebouwen, lizzend op 901, 951, 1001, 1051 en 1101 Sandisk Drive, waard ferkocht foar $ 192.5 miljoen, mei Blue Owl as keaper. As ûnderdiel fan 'e oerienkomst hat Western Digital in lease fan 16 jier tekene foar de 37-acre side dy't útwreidet oant 2039.

De Milpitas-kampus, eartiids it haadkertier fan flash-drive-fabrikant SanDisk, waard oankocht troch Western Digital yn 2016. De kampus omfettet kantoaren, foarsjenningen foar ûndersyk en ûntwikkeling, en produksjeplanten, dy't yn totaal 580,322 fjouwerkante foet oerspant. Blue Owl, bekend om syn fokus op leaseback-transaksjes, betelle $ 332 per fjouwerkante foet foar it pân.

Leaseback-oanbiedingen, lykas dizze, kinne bedriuwen it jild ûntsluten dat is bûn yn ûnreplik guod. Dit kin in foardielige manier wêze om fûnsen te sammeljen sûnder gebrûk te meitsjen fan oandielen te ferkeapjen of skuld út te jaan, benammen yn perioaden fan hegere rinte of as de oandielwearde fan in bedriuw leech is.

De oandielpriis fan Western Digital hat fluktuaasjes ûnderfûn, dit jier mei 37% omheech, mar sakke mei 43% fan syn hichtepunt yn april 2021. De merkkapitalisaasje fan it bedriuw stiet op it stuit op hast $ 14 miljard. Yn it foarige begruttingsjier rapportearre Western Digital in ferlies fan $ 1.3 miljard. Mei sawat $ 2 miljard yn cash, stiet it bedriuw foar $ 1.1 miljard oan notysjes foar takom jier en sil ek in belestingwet fan $ 523 miljoen regelje yn it hjoeddeistige kwartaal.

Njonken de Milpitas-kampus hat Western Digital ek har kantoarhaadkantoar yn 5601 Great Oaks Pkwy yn San Jose.

Boarnen: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance