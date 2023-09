Western Digital lanseart SN770M NVMe SSD foar Steam Deck en ROG Ally

Western Digital hat de SN770M NVMe SSD yntrodusearre, spesifyk ûntworpen foar apparaten lykas it Steam Deck en ROG Ally. De lytse M.2 2230-foarmfaktor-skiven komme yn opsjes fan 500GB, 1TB en 2TB, en jouwe handheld gamers in wichtige opslachfernijing.

Earder wie it ferfangen fan de SSD binnen in Steam Deck relatyf maklik, mar it finen fan M.2 2230-skiven wie in útdaging. Dizze skiven wiene net gewoan beskikber foar konsuminten en waarden faker fûn yn Dell en Microsoft Surface laptops. De situaasje is lykwols koartlyn ferbettere, mei bedriuwen lykas Sabrent, Micron, Corsair en Framework dy't M.2 2230-skiven oanbiede. Framework hat earder dit jier ek syn eigen 2TB upgrade-drive frijlitten.

De yngong fan Western Digital yn dizze merk is in positive ûntwikkeling foar handheld gaming. Harren driuwfearren biede yndrukwekkende snelheden fan oant 5,150 MB / s basearre op PCIe Gen 4. De 1TB ferzje fan 'e SN770M NVMe SSD is te keap op Western Digital's online winkel en Best Buy foar $ 109.99. De 2TB-ferzje is eksklusyf te krijen by Best Buy foar $ 239.99.

Oer it algemien biedt Western Digital's SN770M NVMe SSD in handige oplossing foar gamers dy't sykje om opslach yn har handheld-apparaten te upgrade. De beskikberens fan dizze driuwfearren fan bekende fabrikanten fergruttet de opsjes foar konsuminten, wêrtroch it makliker is om passende upgrades foar har apparaten te finen.

