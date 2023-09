Western Digital lanseart WD Blue SN580 NVMe SSD mei ferbettere prestaasjes foar kreative entûsjasters

Western Digital hat de WD Blue SN580 NVMe SSD yntrodusearre, in nije tafoeging oan har produktopstelling fan solid-state-driven (SSD's). Spesifyk ûntworpen foar de kreative entûsjastemienskip en professionals, dizze ynterne flash-drive brûkt NVMe PCIe Gen 4.0-technology, en biedt ferhege responsiviteit fan applikaasjes en rappere opstarttiden.

De WD Blue SN580 NVMe SSD is no online te keap op Amazon.in en selekteare retailwinkels yn Yndia. It komt mei in beheinde garânsje fan 5 jier, en biedt frede fan geast oan brûkers.

It stasjon is beskikber yn kapasiteiten fariearjend fan 250GB oant 2TB, mei in startpriis fan Rs 4,599. De wichtichste funksjes omfetsje NVMe PCIe Gen 4.0-technology, wêrtroch brûkers sûnder muoite kinne multitasken tusken grutte en komplekse projekten mei lês- en skriuwsnelheden fan maksimaal 4,150 MB/s.

It stasjon omfettet ek nCache 4.0-technology, wêrtroch hege burst-skriuwprestaasjes en rappe kopiearjen fan grutte bestannen en media-aktiva mooglik binne. Mei syn slanke M.2 2280-foarmfaktor leveret de WD Blue SN580 NVMe SSD oant 2TB opslach foar applikaasjes, gegevens, foto's, 4K-fideo's en muzyk.

Yn termen fan betrouberens biedt Western Digital in 5-jier beheinde garânsje foar de SSD, tegearre mei in beoardieling fan oant 900TBW (terabytes skreaun) foar it 2TB-model. Derneist hat it stasjon lege enerzjyeasken, wêrtroch it ideaal is foar it maksimalisearjen fan laptopbatterij.

Khalid Wani, Senior Director of Sales by Western Digital India, merkte op dat as de fraach nei immersive digitale ynhâld groeit yn Yndia, d'r ferlet is fan ark mei hege prestaasjes. De WD Blue SN580 NVMe SSD, mei syn bliksemsnelle NVMe PCIe Gen 4.0-technology, rjochtet dizze fraach oan troch loadtiden te ferminderjen. De slanke foarmfaktor en romhertige opslachkapasiteit meitsje it geskikt foar sawol professionals as aspirant skeppers.

Gearfetsjend biedt de nije WD Blue SN580 NVMe SSD ferbettere prestaasjes en betrouberens foar de kreative entûsjastemienskip en professionals. Mei syn avansearre technology en slanke ûntwerp kinne brûkers grutte en komplekse projekten effisjint oanpakke, wylst se soargje dat har gegevens feilich wurde opslein. De beskikberens fan it stasjon yn ferskate kapasiteiten en de 5-jier beheinde garânsje ferbetterje har berop fierder.

Definysjes:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, in protokol dat de effisjinte kommunikaasje mooglik makket tusken in host en solid-state drives.

PCIe: Perifeare komponint Interconnect Express, in hege snelheid serial kompjûter útwreidingsplan bus standert.

Gen 4.0: De fjirde generaasje fan PCIe, dy't ferhege bânbreedte en rappere gegevensferfierraten leveret.

