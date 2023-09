De opkomst en wrâldwide berik fan Webtoon Comics

Webtoon-stripferhalen binne in wrâldwiid ferskynsel wurden, wêrtroch makkers fan oer de hiele wrâld har ferhalen kinne diele mei in breed publyk. Naver, de Súd-Koreaanske techgigant efter Webtoon, lansearre it platfoarm yn 2004 as in antwurd op útdagings dy't de stripsektor tsjinkaam nei de finansjele krisis fan 1997. Webtoons binne fertikale stripferhalen dy't spesifyk ûntwurpen binne om te lêzen op smartphones en tablets.

Mei de komst fan it ynternet en hege-snelheid ferbining, brûkers koenen diele strips online, jaan cartoonists de kâns om te berikken in grutter publyk. De term "Webtoon" waard betocht yn 2000, en dizze stripferhalen krigen gau populariteit fanwegen har maklik tagonklik formaat op nije tech-apparaten. Hjoed hat Webtoon in wrâldwide berik, mei Naver dy't har tsjinst yn 100 lannen en 10 talen biedt.

Webtoon is in hoekstien wurden fan hallyu, de Koreaanske kulturele welle dy't oer de hiele wrâld ferspraat is. It platfoarm hat mear dan 900,000 skeppers wrâldwiid, mei in ferskaat oan artysten dy't bydraacht oan it sukses. Wylst d'r no mear makkers fan oer de hiele wrâld binne, wurde de mearderheid fan 'e stripferhalen dy't binne oanpast yn tv-searjes noch altyd makke troch Koreaanske artysten.

Webtoon biedt twa kategoryen fan digitale komyske produksje: Originals en Canvas. Orizjinelen wurde makke ûnder de paraplu fan it bedriuw en jouwe skeppers in salaris, tawijde redakteuren en marketingstipe. Oan 'e oare kant lit Canvas elke skepper har wurk uploade, wat har mear artistike frijheid jout. Skeppers op Canvas kinne ynkomsten fertsjinje fan reklame basearre op it nivo fan abonnees en besites.

It súkses fan Webtoon leit yn har boeiende ferhalen en de mooglikheid om in ferskaat wrâldwide publyk te berikken. It platfoarm siket aktyf ynhâld út ferskate regio's en fertaalt webtoons yn meardere talen om te soargjen dat dizze ferhalen oer grinzen resonearje. Oersetters spylje in krúsjale rol yn dit proses, soargje foar krekte oersettingen, wylst se ek de fisuele eleminten fan 'e strips beskôgje.

Webtoon-stripferhalen binne fergees te lêzen, mei bepaalde titels dy't de earste pear haadstikken fergees oanbiede. Om lykwols direkt mear ôfleverings te ûntsluten, hawwe brûkers de opsje om advertinsjes te besjen of tokens te keapjen om te brûken op it platfoarm. Nettsjinsteande de opsjes foar monetarisaasje binne d'r noch webtoons dy't folslein fergees bliuwe.

Oer it algemien hat Webtoon revolúsjonearre yn 'e manier wêrop wy stripferhalen konsumearje, en biedt in ferskaat oanbod oan ferhalen fan makkers oer de hiele wrâld. It wrâldwide berik en boeiende ynhâld hawwe it in leafste platfoarm makke foar miljoenen brûkers, en har ynfloed op 'e stripsektor bliuwt groeie.

