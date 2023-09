Auto's binne machtiger as ea: Tuned 911 Turbo S prestearret better as Stock Porsche 918 Spyder

Yn 'e wrâld fan auto-entûsjasters is macht kening, en auto's hjoed binne machtiger dan ea. It lêste foarbyld hjirfan is de 911 Turbo S, in powerhouse op it spoar dat de oandacht hat fan aftermarket-tuners dy't sykje om noch mear macht út it model te heljen. In fideo is opdûkt dy't in ôfstimd 911 Turbo S sjen lit dy't kop-oan-kop giet yn in searje dragraces tsjin in stock Porsche 918 Spyder, en markeart hoe't de prestaasjekloof tusken de twa auto's fermindere is.

As it giet om powertrain, brûkt de 918 Spyder in hybride systeem. It kombinearret in 4.6-liter natuerlik aspirearre V8-motor mei twa elektryske motors, ien op elke as. Dizze opset resulteart yn in totale útfier fan 887 pk en 944 pûn-foet fan koppel. Oan 'e oare kant hat de 911 Turbo S gjin elektryske assistinsje, mar it krijt in mylde tune fan ES Motor. Syn twin-turbocharged 3.8-liter flat-seis motor leveret 650 pk en 590 pûn-fuotten fan koppel yn stock foarm. Lykwols, mei upgrades lykas nije intercoolers en in titanium exhaust kit, produsearret de ôfstimd 911 888 pk en 737 pûn-fuotten fan koppel.

In oare faktor dy't de prestaasjes beynfloedet is gewicht. De 911 Turbo S is lichter dan de 918 Spyder, mei in gewicht fan 3,615 pûn yn ferliking mei de hybride fan 3,688 pûn. Beide auto's hawwe all-wheel drive systemen, mar brûke ferskate gearboxen. De 918 komt mei in sân-snelheid Fersnellingsbak, wylst de 911 is foarsjoen fan in acht-speed PDK oerdracht.

De dragraces tusken dizze twa Porsche-modellen litte wat nijsgjirrige resultaten sjen. De 918 Spyder nimt de lieding yn 'e earste race, pakt de 911 troch ferrassing en krúst earst de finish. Yn 'e folgjende trije races befeiliget de 911 Turbo S lykwols de oerwinning, en foltôge de kwartmile race yn 9.7 sekonden yn ferliking mei de 918's 9.9 sekonden. De 911 prestearret ek de hybride hypercar yn rôljende races en wint sels de remtest.

De Porsche 918 Spyder waard tsien jier lyn beskôge as in moderne auto, mei adembenemende prestaasjes en in hege priiskaartsje. In ôfstimd 911 Turbo S kin lykwols no de 918 foar in fraksje fan 'e kosten prestearje. Dit toant de trochgeande foarútgong yn autotechnology en de yndrukwekkende mooglikheden fan ôfstimming fan aftermarket.

