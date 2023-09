In seildrone fangt ôfbyldings binnen de orkaan Idalia: in unyk perspektyf op 'e stoarm

Yn in opmerklike werjefte fan technologyske ynnovaasje hat NOAA fideo-fideo's frijlitten makke troch in Saildrone doe't it yn 'e orkaan Idalia floeide. Dit ûnbemanne oerflakauto, ûntworpen en eksploitearre troch Saildrone, Inc., sammelt gegevens by it farren op 'e iepen oseaan mei wyn- en sinne-enerzjy. De fideo jout in seldsume blik yn it hert fan 'e machtige stoarm.

De bylden nommen troch Saildrone 1083 litte it turbulinte donkere wetter fan 'e Atlantyske Oseaan sjen, opkommende en falle ûnder de eftergrûn fan dikke wolken dy't de hoarizon ferbergje. De choppy see omstannichheden feroarsaakje de Saildrone te tilt hinne en wer, reveal de ûnbidige enerzjy befette binnen Hurricane Idalia.

Net allinich makke de Saildrone bylden fan 'e bûtenregio's fan' e stoarm, mar hy gie ek troch de eachmuorre en yn it each fan 'e orkaan sels. It auto stoarde oanhâldende tropyske stoarmkrêft winen foar mear as njoggen oeren en konfrontearre weagen sa heech as 31 fuotten. Dizze feat waard berikt wylst meardere dropsondes, ynset fan it NOAA P-3 fleantúch, ekstra gegevens sammele.

De ynsjoggen krigen út dit unike perspektyf binnen de orkaan Idalia drage by oan ús kennis en begryp fan dizze machtige natuerlike ferskynsels. Troch de mooglikheden fan Saildrones te kombinearjen mei oare wittenskiplike ynstruminten en technologyen foar remote sensing, kinne wittenskippers weardefolle gegevens sammelje om orkaanfoarsizzingsmodellen te ferbetterjen en ús fermogen te ferbetterjen om de gefolgen fan dizze stoarmen te ferminderjen.

Dit ynnovative gebrûk fan Saildrones toant it potensjeel om ús begryp fan orkanen te revolúsjonearjen en ús fermogen te ferbetterjen om kustmienskippen te beskermjen fan har destruktive krêften. As technology trochgiet foarút, kinne wy ​​​​ferwachtsje fierdere foarútgong op it mêd fan orkaanûndersyk, wat úteinlik liede ta krekter foarsizzingen en bettere tarieding yn it gesicht fan dizze swiere waareveneminten.

boarnen:

- Saildrone, Inc. (Definysjes: Saildrones binne wyn- en sinne-oandreaune ûnbemanne oerflakauto's dy't gegevens sammelje by it farren op 'e iepen oseaan.)

- NOAA P-3 Fleantúch