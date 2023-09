Apple's heul ferwachte "Wonderlust"-evenemint is begon yn 'e FS, en toant de lêste iPhones en Apple Watch-modellen. It evenemint befêstiget ferskate geroften om de nije apparaten hinne, wylst ek unferwachte funksjes ûntbleate.

Ien wichtige oankundiging is Apple's ferskowing fan Lightning-ferbiningen nei de yndustry-standert USB-C foar it yngongsmodel fan 'e nije iPhone-searje, de iPhone 15. Dizze feroaring komt yn oerienstimming mei nije EU-regeljouwing en sil wierskynlik flugger gegevensferfiersnelheden oanbiede. De rappere ferzje 3 USB-C sil lykwols allinich beskikber wêze op 'e iPhone 15 Pro en Pro Max.

In oar befêstige geroft is de útwreiding fan 'e funksje "Digital Island" oer de heule iPhone-line. De iPhone 15 en 15 Plus hawwe no in "pille" as animearre dekking foar de kamera en sensornotch oan 'e boppekant fan it skerm. Dizze funksje krige positive feedback mei de iPhone 14 Pro en Pro Max, mar biedt op it stuit folsleine funksjonaliteit eksklusyf mei Apple's eigen apps.

De lekkages oer de iPhone 15 Pro en Pro Max-modellen mei lichtere en sterkere Titanium-koffers bewize ek wier te wêzen, hoewol de priis itselde bliuwt as de foarige modellen.

Yn in ferrassende twist ûntbleate Apple in nije funksje neamd Roadside Assist, dy't syn tekst-fia-satelliettsjinst útwreidet. Allinnich te krijen yn 'e FS yn gearwurking mei de AAA, dizze tsjinst lit brûkers helpferliening oanfreegje. Apple's ynvestearring yn satellytynfrastruktuer foar har tekst-fia-satellittsjinsten hat it Amerikaanske bedriuw Globalstar profitearre.

Tidens it evenemint dielde Apple CEO Tim Cook ferhalen fan persoanen bewarre troch de SOS-tekst-fia-satellietfunksje op it hjoeddeistige iPhone 14-model. Cook levere ek in update oer de kommende Apple Vision Pro, in apparaat mei mingde werklikheid dat ferwachte wurdt begjin takom jier te lansearjen.

Oer it algemien hat Apple's Wonderlust-evenemint de ferwachte geroften levere by it yntrodusearjen fan nije funksjes dy't de ynset fan it bedriuw foar ynnovaasje en brûkersûnderfining sjen litte.

Boarne: Chris Keall, The New Zealand Herald