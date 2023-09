In Russyske bedriuw neamd Caviar hat in ultra-eksklusive en exorbitant djoere oanpaste iPhone makke. Dit lúkse apparaat is rjochte op de ultra-rike, dy't gjin kosten sparje as it giet om eksklusiviteit.

Caviar beskriuwt himsels as in ynternasjonaal merk dat spesjalisearre is yn it meitsjen fan oanpaste lúkse apparaten. Har produkten kombinearje hege technologyen mei prachtige materialen lykas goud, diamanten, natuerlik lear, koalstof, sieradenemalje, meteoriten en seldsume artefakten.

De oanpaste iPhone yn kwestje kostet in skriklike R11,636,578. De tillefoan hat in unike behuizing makke fan 18K wyt goud en is begroeid mei 570 yndividuele diamanten. Derneist komt it mei de Snowflake Graff-kettinghanger produsearre troch Laurence Graff, in ferneamde Ingelske juwelier. De pendant allinich kostet sawat R1,323,690.

De kettinghanger is foarme as in iepenwurk snieflok en fersierd mei rûne en markiesfoarmige diamanten. It hinget fan in wytgouden ketting besunige mei rûne diamanten. It totale gewicht fan 'e diamanten yn' e pendant is sawat 6.65 karaat.

Dit is net de earste kear dat Caviar bespotlik djoere hânapparaten makke hat. Se hawwe earder produkten produsearre lykas de gouden bedekte iPhone 7 en de Tyrannophone, dat is in iPhone 13 Pro ynbêde mei in echte Tyrannosaurus rex tosk.

Dizze ekstravagante apparaten binne rjochte op yndividuen mei in ûnfoarstelbere hoemannichte rykdom. Wylst de gemiddelde persoan kin it dreech fine om te begripen sokke exorbitante bedraggen útjaan oan in telefoan, foar de ultra-rike, it is gewoan in oare manier om te genietsjen fan harren lúkse libbensstyl.

Oer it algemien hat Caviar himsels fêststeld as in merk dat rjochtet op de ultra-rike, en foarsjocht se mei eksklusive en weelderige oanpaste apparaten.

boarnen:

- IOL