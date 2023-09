Tesla Cybertruck: Hubcap Drama On the Freeway

In resinte waarnimming fan Tesla's heechferwachte Cybertruck op in snelwei yn Kalifornje naam in ûnferwachte beurt doe't ien fan syn hubcaps fuort fleach en in auto amper miste. It ynsidint waard fêstlein op in dashcam-fideo op YouTube.

De fideo toant de Cybertruck yn 'e twadde baan fan ferkear, as ynienen op' e 10-sekonde mark, de hubcap wurdt ûntslein en lanseart yn 'e loft. It reizget in ôfstân foar't er wer delfalt op de fjirde rydstrook. De auto foar de dashcam-auto remt hurd om de wieldop te foarkommen, mar rydt der úteinlik oerhinne, wêrtroch't it troch de dashcam-auto rôlet. Gelokkich wie de útkomst net slimmer, want it is net te foarsizzen hoe't bestjoerders yn sokke situaasjes reagearje soene.

Hoewol d'r ferskate redenen kinne wêze foar in hubkap dy't ôffalt, lykas min taheaksel of ûntwerp, is it ûndúdlik wat dit bepaalde ynsidint feroarsake hat. De yngenieurs fan Tesla sille de saak sûnder mis ûndersykje om te soargjen dat alle nedige ferbetteringen wurde makke foardat de offisjele frijlitting fan 'e Cybertruck.

It lansearingsevenemint foar de Cybertruck wurdt ferwachte dat se gau oankundige wurde, nei opmerkings fan Tesla CEO Elon Musk earder dit jier. Musk's track record mei it foldwaan oan deadlines ropt lykwols wat ûnwissichheid op. Dochs is de produksje fan 'e Cybertruck al begon by Tesla's foarsjenning yn Austin, Texas, neffens in foto dield troch it bedriuw yn july.

As mear details neikomme, sille wy updates leverje oer Tesla's rollout-evenemint foar de heul ferwachte Cybertruck-pickup.

Boarnen: Electrek, YouTube

Definysjes:

Hubcap: in dekorative omslach hechte oan it sintrum fan it tsjil fan in auto

Dashcam: in kamera monteard op it dashboard fan in auto om it sicht fan 'e dyk op te nimmen

Cybertruck: Tesla's oankommende elektryske pickup truck

Freeway: in snelwei mei kontroleare tagong ûntworpen foar ferkear mei hege snelheid

YouTube: in platfoarm foar dielen fan fideo's