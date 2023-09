Evidence-Based Practice en de evolúsje fan Can't Wait to Learn Program

Can't Wait to Learn, it digitale opliedingsprogramma fan War Child foar bern troffen troch konflikt, is altyd liede troch wittenskiplik bewiis. Om lykwols as wirklik "bewiis-basearre" te wurde beskôge, moat in yntervinsje oan bepaalde kritearia foldwaan. Troch in grutskalige stúdzje yn Oeganda hat Can't Wait to Learn no foldien oan dizze kritearia, wat in spannende evolúsje markearret foar it programma.

Evidence-basearre praktyk is it konsept dat beropspraktiken, lykas ferpleging, ûnderwiis, of psychososjale stipe foar bern, moatte wurde basearre op wittenskiplik bewiis. It giet om it brûken fan strange ûndersyksprosessen om de ynfloed fan yntervinsjes te bewizen, ynstee fan te fertrouwen op tradysje, yntuysje of persoanlike ûnderfining. Helporganisaasjes moatte ree wêze harsels ferantwurding te hâlden om derfoar te soargjen dat se net mear skea as goed dogge.

De evidinsje-basearre oanpak begjint mei yntervinsjes dy't wittenskiplik ûndersyk ûndergeane, lykas feasibility-evaluaasjes of kontroleare proeven. Befinings út dizze stúdzjes wurde brûkt om de metoade oan te passen en te ferbetterjen as se net konklúzjend of net genôch binne. As de befinings posityf binne, giet de yntervinsje troch nei de folgjende faze fan evaluaasje.

Can't Wait to Learn ûndergie de ôfrûne 18 moannen in randomisearre kontrolearre proef yn Oeganda. De stúdzje belutsen 1507 bern fan 30 skoallen yn it Isingiro District. De helte fan 'e skoallen ferfong reguliere lessen Ingelsk en wiskunde mei Can't Wait to Learn om de effektiviteit direkt te fergelykjen. De resultaten fan 'e stúdzje, dy't meikoarten wurde publisearre yn in wittenskiplik tydskrift, litte sjen dat Can't Wait to Learn net allinich better presteart dan standertûnderwiis, mar ek de measte EdTech-programma's brûkt yn ferlykbere ynstellings prestearret.

Dizze proef yn Oeganda fersterket Can't Wait to Learn as in folslein op bewiis basearre programma. It is diel fan in samling fan 10 ûndersyksstúdzjes útfierd troch War Child yn lannen lykas Tsjaad, Jordaanje, Libanon en Sûdan sûnt it begjin fan it programma. Yn Sûdan hat in stúdzje fûn dat bern hast twa kear safolle ferbettere yn wiskunde en hast trije kear mear yn lêzen yn ferliking mei it learprogramma fan 'e regearing foar bern bûten skoalle.

Dizze mylpeal yn Oeganda markearret it begjin fan 'e skaalreis fan Can't Wait to Learn. Yn oerienstimming mei de lokalisaasjeoanpak is de útfiering fan it programma oerdroegen oan de pleatslike gemeente. Troch te dielen wat wurket en wat net troch ûndersyk, Can't Wait to Learn hat as doel sinfolle foarútgong te befoarderjen foar it leverjen fan fergees, rjochtfeardich en kwaliteitsûnderwiis foar alle bern dy't troffen binne troch konflikt.

Can't Wait to Learn waard yn it earstoan ûntwikkele yn Sûdan yn 2012 en is sûnt testen en ymplementearre yn ferskate lannen. It hat oant no ta sawat 100,000 bern berikt, mei kânsrike perspektyf foar takomstige groei.

- Can't Wait to Learn - War Child's digitale opliedingsprogramma foar bern dy't troffen binne troch konflikt

- Mark Jordans, heechlearaar Bern en Adolesinte Global Mental Health and War Child Director of Research & Development

- Jasmine Turner, ûndersykslieder foar Can't Wait to Learn