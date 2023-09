Apple Stock falt as Sineeske amtners iPhones op it wurk ferbiede

Apple (AAPL) stock belibbe in signifikante delgong fan mear as 6% earder dizze wike fanwege in ferbod op iPhones by sintrale oerheidsynstânsjes yn Sina. De frijlitting fan in nije high-end tillefoan fan Huawei foege ek druk ta op Apple, gearfallend mei de kommende lansearring fan har nije iPhone 15.

Nettsjinsteande dizze oangeande krantekoppen, mient Morgan Stanley-analist Erik Woodring dat de ynfloed minimaal sil wêze. Woodring stelt dat de reaksje fan 'e merk de potinsjele betsjutting fan' e Sineeske krantekoppen oerskat en dat de ferfal fan oandielen oerdreaun is.

Sels yn in slimste senario foarseit Morgan Stanley dat Apple allinich sawat 4% fan ynkomsten en 3% fan earnings per oandiel soe ferlieze. Woodring achtet de mooglikheid om 70% fan iPhone-ferstjoeringen nei Sina te ferliezen as heul ûnwierskynlik.

Fierder jout de analyse fan JPMorgan oan dat Apple har merkoandiel yn Sina yn 'e ôfrûne jierren stadichoan fergrutte hat, en sawat 20% fan' e Sineeske merk ferovere yn it earste fearnsjier fan 2023. JPMorgan-analist Samik Chatterjee suggerearret lykwols dat de resinte beheiningen op iPhone eigendom troch oerheidsmeiwurkers, tegearre mei Huawei's nije tillefoanferzje, kin útdagings foar Apple meitsje by it behâld fan har oandielwinsten yn Sina.

Apple's oandielprestaasjes hawwe in ûnderwerp fan diskusje west, mei soargen oer overvaluaasje dy't ûntstiene nei't it bedriuw ferwachtings miste foar iPhone-ferkeap en begjin augustus rapportearde ynkomsten. De kommende lansearring fan iPhone 15 wurdt sjoen as kritysk foar de oandielpriis fan Apple, mei lege ferwachtings fan ynvestearders dy't it bedriuw moat oertreffe.

Wylst analysten gjin wichtige upgrades foar de iPhone 15 ferwachtsje, kin Apple noch profitearje fan brûkers dy't har besteande iPhones opwurdearje. JPMorgan skat dat Apple 218 miljoen iPhones sil ferkeapje fan septimber oant ein fan it jier, wat leger as it totaal fan ferline jier.

Oer it algemien, nettsjinsteande de resinte útdagings yn Sina en de kommende iPhone-lansearring, leauwe analysten dat Apple's oandielferfal oerdreaun is, en it bedriuw hat it potensjeel foar sawol ienheid as gemiddelde ferkeappriisgroei.

boarnen:

- Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com

- JPMorgan

- Morgan Stanley