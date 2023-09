Wahoo bringt nije smart trainer en smart bike út foar indoor training

Wahoo hat koartlyn twa nije produkten lansearre foar training binnen: in top-of-the-line smart trainer en in mear betelbere smart fyts. De Wahoo KICKR MOVE is in tûke trainer dy't komt mei in beweechbere basis, wêrtroch it tidens jo rit hinne en wer kin glide, wat in mear dynamyske en immersive ûnderfining leveret. De KICKR MOVE is boud op deselde stifting as it foarige model, de Wahoo KICKR V6/2022, mar mei de tafoege funksje fan beweging.

De KICKR MOVE behâldt de kearnfunksjes fan syn foargonger, ynklusyf in oanspraak op machtsnauwkeurigheid fan +/- 1%, in maksimale helling fan 20%, en stipe foar maksimaal 2,200 watt ferset. It hat ek dûbele ANT +/Bluetooth Smart-stipe, ynboude WiFi, en kompatibiliteit mei ferskate asgrutte. De trainer komt mei in 11-snelheid kassette en is priis op $ 1,599.99. Derneist hat Wahoo oankundige dat de KICKR MOVE kompatibel is mei de KICKR CLIMB, mar in accessoireadapter sil nedich wêze.

Wahoo hat ek de Wahoo KICKR Bike SHIFT yntrodusearre, in nije tûke fyts dy't in mear betelbere opsje biedt foar training binnen. De KICKR Bike SHIFT is foarsjoen fan avansearre funksjes lykas auto-kalibraasje, simulearre ferskowing, en ynboude klimsimulaasje. It hat in oanspraak foar machtsnauwkeurigheid fan +/- 1% en komt mei dûbele ANT + / Bluetooth Smart-stipe. De KICKR Bike SHIFT is priis op $ 2,999.99.

Beide produkten binne hifke troch in ferskaat oan riders en hawwe positive feedback krigen foar har prestaasjes en veelzijdigheid. De KICKR MOVE, benammen, is priizge foar syn fermogen om in realistyske rydûnderfining te leverjen mei syn beweechbere basis.

Mei de frijlitting fan dizze nije produkten is Wahoo fan doel indoor fytsers te foarsjen mei hege kwaliteit en immersive training opsjes foar it kommende indoor training seizoen. Oft jo op syk binne nei in tûke trainer of in tûke fyts, Wahoo hat jo behannele.

