Yntroduksje fan Wahoo's nije betelbere KICKR BIKE SHIFT

Wahoo hat in mear betelbere ferzje fan har hege ein KICKR BIKE ûntbleate neamd de KICKR BIKE SHIFT. Priis op $ 2,999, dit nije model biedt in signifikante priisreduksje yn ferliking mei de $ 4,499 fan 'e folsleine KICKR BIKE. Nettsjinsteande de priisbesuniging behâldt de KICKR BIKE SHIFT noch kwaliteitsfunksjes en behannelet mienskiplike problemen fûn yn eardere modellen.

Ien fan 'e opmerklike ferskillen tusken de KICKR BIKE SHIFT en de orizjinele KICKR BIKE is it fuortheljen fan' e ynboude CLIMB-lykas op en del hellingssimulaasje. Derneist hat de KICKR BIKE SHIFT in mear tradisjoneel smart trainer-drive-treinsysteem en tinner frame-komponinten, dy't de kompatibiliteit fan 'e rider ferheegje en eardere klachten oer dij wrijven oanpakke.

Wat ûntwerp oanbelanget, toant de KICKR BIKE SHIFT nije stylige handgrepen en in sitpostklem dy't kin wurde oanskerpe mei in hex-sleutel, en soarget foar in feilige fit. De rommelige bedrading fûn yn eardere modellen is ferfongen troch in mear streamlined systeem mei in Di2 / AXS junction box-styl situaasje, dy't biedt better kabel behear en draadloze kommunikaasje.

Evaluearjen fan de elektroanyske komponinten fan 'e KICKR BIKE SHIFT, is it wurdich op te merken it gebrek oan KICKR CLIMB gradientsimulaasje, wat resulteart yn in rêstiger en meganysk ienfâldiger ûnderfining. It drivetrain / flywheel systeem yn 'e KICKR BIKE SHIFT is oars as de motor-oandreaune elektromagnetyske drivetrain fûn yn eardere modellen. It nije systeem wurket fergelykber mei Wahoo's KICKR-trainers en soarget foar in stille rit.

Wylst de KICKR BIKE SHIFT guon fan 'e avansearre funksjes fan' e orizjinele KICKR BIKE misse kin, is it fan doel in betelbere opsje te leverjen foar fytsers dy't in stille en betroubere trainingsûnderfining foar binnen hawwe. Mei syn ferbettere kompatibiliteit foar riders en streamlined ûntwerp biedt de KICKR BIKE SHIFT in twingend alternatyf yn 'e mid-range smart fytsmerk.

boarnen:

- Wahoo ûntbleatet nije KICKR BIKE SHIFT: in mear betelbere ferzje fan har hege ein KICKR BIKE (DC Rainmaker)