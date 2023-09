Vivo ynsteld om Vivo T2 Pro yn Yndia te lansearjen: nij mid-range-apparaat mei ferbettere hardware

Vivo, in promininte smartphone-fabrikant, wreidet har mid-range portfolio út yn Yndia mei de lansearring fan in nij apparaat yn 'e T2-searje. De kommende handset, neamd Vivo T2 Pro, sil ferbettere hardware hawwe en wurdt ferwachte dat se priis boppe Rs. 20,000 yn 'e Yndiaanske merk.

Neffens boarnen oanhelle troch 91Mobiles, hat de Vivo T2 Pro 600,000 skoard op it populêre benchmarkingplatfoarm AnTuTu. Dit suggerearret dat it apparaat sil wurde foarsjoen fan in nije Dimensity 7200 SoC, dy't ferbettere prestaasjes leveret yn ferliking mei eardere modellen yn 'e searje.

Der wurdt spekulearre dat de Vivo T2 Pro fergelykber sil wurde priis as de koartlyn lansearre iQOO Z7 Pro, dy't ek de Dimensity 7200-chip hat en begjint by Rs. 23,999 yn Yndia. It Pro-model wurdt ferwachte te krijen yn twa farianten: ien mei 8GB RAM en 128GB oan board opslach, en in oar mei 8GB RAM en 256GB opslach. It apparaat sil wierskynlik te keap wêze op it populêre e-commerce platfoarm Flipkart, lykas ek fia Vivo's wiidweidige retailnetwurk.

Wylst de lanseardatum foar de Vivo T2 Pro noch net oankundige is, wurdt ferwachte dat mear ynformaasje yn 'e kommende dagen sil wurde iepenbiere. It is de muoite wurdich op te merken dat de Vivo T2 5G, oandreaun troch in Snapdragon 695-prosessor, wurdt priis op Rs. 18,999 foar de basisfariant mei 6 GB RAM en 128 GB opslach. De T2x-fariant, mei in Dimensity 6020 SoC, begjint by Rs. 12,999 foar de ferzje mei 4 GB RAM en 128 GB opslach.

De Vivo T2 Pro wurdt ferwachte dat se konsuminten in oantreklike mid-range-opsje oanbiede mei ferbettere hardwaremooglikheden. Mei syn konkurrearjende prizen en beskikberens fia liedende online en offline kanalen, is Vivo fan doel te foldwaan oan 'e ferskate behoeften fan Yndiaanske smartphone-brûkers.

Boarnen: 91Mobiles