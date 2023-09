vivo pleitet lansearring fan T2 Pro 5G yn Yndia: wat te ferwachtsjen

vivo is klear om har lêste tillefoan yn 'e T-searje te lansearjen, de vivo T2 Pro 5G, yn Yndia. It bedriuw is begon it apparaat te plagjen, in bûgd skerm te iepenbierjen en in prachtige gouden kleur. Dit komt nei de suksesfolle lansearringen fan 'e T2x 5G en T2 5G earder dit jier.

Op grûn fan 'e spesifikaasjes fan' e T2 5G en de koartlyn lansearre iQOO Z7 Pro 5G, wurdt ferwachte dat de T2 Pro 5G sil komme mei ferlykbere funksjes. Dizze omfetsje in grut 6.78-inch FHD + 120Hz kromme AMOLED-display, oandreaun troch MediaTek Dimensity 7200 SoC. De tillefoan sil wierskynlik komme mei 8 GB RAM, wat soarget foar soepele multitasking en app-prestaasjes.

Wat kameramooglikheden oanbelanget, wurdt ferwachte dat de vivo T2 Pro 5G in 64MP efterkamera sil sportje, begelaat troch in 2MP sekundêre kamera. It sil ek in hege resolúsje 16MP front-kamera hawwe, perfekt foar it fêstlizzen fan prachtige selfies. Om it apparaat de hiele dei te hâlden, sil it wêze foarsjoen fan in 4600mAh-batterij dy't 66W snelle opladen stipet, en soarget foar minimale downtime foar brûkers.

Mear details oer de vivo T2 Pro 5G wurde ferwachte dat se yn 'e kommende dagen wurde iepenbiere, om't de tillefoan letter dizze moanne sil lansearje. It apparaat sil te keap wêze op Flipkart, lykas de offisjele webside fan vivo. Derneist sille offline winkels wierskynlik de tillefoan opslaan foar klanten dy't leaver yn 'e winkel keapje.

Mei syn tasizzende funksjes en slanke ûntwerp wurdt ferwachte dat de vivo T2 Pro 5G in heul ferwachte tillefoan sil wêze yn Yndia. Mobile entûsjasters en tech-savvy konsuminten moatte yn 'e gaten hâlde foar har offisjele lansearring en de folgjende beskikberens.

boarnen:

- Srivatsan Sridhar, Mobile Technology Enthusiast [Sûnder URL]