Vivo T2 Pro 5G: Nije 'Pro' fariant yn 'e T2-searje ferwachte

Vivo hat de Vivo T2 5G en Vivo T2x 5G smartphones earder dit jier yn Yndia al lansearre. It liket lykwols dat it bedriuw noch net klear is mei de T2-searje. Rapporten suggerearje dat Vivo wurket oan in nije 'Pro' fariant, de Vivo T2 Pro 5G, dy't de lêste tafoeging oan 'e opstelling kin wêze.

Neffens tipster Yogesh Brar (@heyitsyogesh), wurdt ferwachte dat de Vivo T2 Pro 5G wurdt oandreaun troch in MediaTek Dimensity 7200 SoC. Dit nije smartphone wurdt sein dat it rappe opladen biedt en kin beskikber wêze yn twa ûnthâldkonfiguraasjes. It wurdt ek geroften eksklusyf ferkocht op Flipkart, mei in ferwachte priis fan sawat Rs. 23,999.

De smartphone hat nei alle gedachten in skoare fan 6,00,000 berikt op it benchmarkingplatfoarm AnTuTu. De twa ûnthâldfarianten kinne 8GB RAM + 128GB opslach en 8GB RAM + 256GB opslach omfetsje. Vivo hat de lansearring lykwols noch net befêstige of offisjele spesifikaasjes frijlitten foar de Vivo T2 Pro 5G.

De Vivo T2-searje omfettet al de Vivo T2 5G en Vivo T2x 5G. Dizze smartphones waarden yn april lansearre en rinne op FunTouch OS 13 basearre op Android 13. De Vivo T2 5G wurdt oandreaun troch in Snapdragon 695 5G SoC, wylst de Vivo T2x 5G in MediaTek Dimensity 6020 SoC hat. De T2 5G begjint by Rs. 18,999, wylst de T2x 5G begjint by Rs. 12,999.

Fanôf no bliuwt it te sjen wannear't Vivo de Vivo T2 Pro 5G offisjeel sil oankundigje en mear details oer syn spesifikaasjes en beskikberens leverje.

Boarnen: 91Mobiles