Vivo iQOO 12 en iQOO 12 Pro: wat te ferwachtsjen

Tech-entûsjasters hawwe de kommende moannen in protte om nei út te sjen, om't ferskate grutte lansearringseveneminten wurde ferwachte. Ien sa'n evenemint wurdt spekulearre om de lansearring te wêzen fan 'e Vivo iQOO 12 en iQOO 12 Pro smartphones. Wylst de offisjele lanseardatum noch moat wurde oankundige, hawwe geroften en lekkages wat ljocht smiten oer de ferwachte spesifikaasjes fan dizze smartphones.

Neffens eardere geroften wurdt rûsd dat de iQOO 12-searje oandreaun wurdt troch de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-prosessor, en biedt snelle bedrade en draadloze opladen. Resinte rapporten fan Gizmo China litte lykwols ekstra spesifikaasjes lekke troch tipster Digital Chat Station. Ien spannende funksje neamd yn it lek is it 144Hz Samsung E7 AMOLED-paniel mei in 2K-resolúsje.

It lek hint ek op de oanwêzigens fan 'e OmniVision OV64B periskoop-zoomkamera. Hoewol it net wis is oft dizze kamerasensor te krijen sil wêze op sawol iQOO 12 as iQOO 12 Pro, soe it in geweldige oanfolling wêze foar it premium smartphone.

Yn termen fan ûntwerp binne d'r kânsen dat de iQOO 12-searje in metalen build sil hawwe. It wurdt ek ferwachte dat it 200W snelle opladen stipet en komt mei oare funksjes lykas in ultrasone fingerprint scanner en in USB Type-C 3.x-poarte. Ferslaggen fan Digital Chat Station yn it ferline liene wat leauwensweardigens oan dizze spekulaasjes.

Foar dyjingen dy't sykje nei apparaten mei hege prestaasjes, suggerearret it lek dat de boppeste konfiguraasje fan 'e iQOO 12 Pro 24GB fan LPDDR5x RAM en 1TB fan UFS 4.0-opslach koe omfetsje. Derneist kin de iQOO 12 Pro-searje rinne op Origin OS 4.0 basearre op Android 14.

It is wichtich om te notearjen dat, nettsjinsteande de leauwensweardigens fan 'e boarne, dit noch spekulaasjes binne en net as offisjele ynformaasje moatte wurde nommen. Vivo hat noch gjin offisjele rapporten frijlitten oer de lanseardatum en spesifikaasjes fan dizze smartphones. It sil grif spannend wêze om te sjen wat Vivo yn winkel hat foar har nije opstelling.

