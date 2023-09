vivo X90 Pro-brûkers yn Yndia kinne no ynskriuwe foar it Android 14 Preview-programma

Oandacht vivo X90 Pro-brûkers yn Yndia! As jo ​​​​net wachtsje kinne om in smaak te krijen fan Android 14 en vivo's kommende Funtouch OS 14, hawwe jo no de kâns om mei te dwaan oan it Android 14 Preview Program.

Om ynskriuwe yn it programma, soargje derfoar dat jo vivo X90 Pro rint firmware ferzje 13.1.13.8.W30.V000L1 of heger. Gean dan nei it menu Ynstellings> Systeemfernijing op jo apparaat en klikje op it gear-ikoan yn 'e rjochter boppeste hoeke. Klikje dêrwei op "Trial ferzje" om oan te freegjen foar it programma. Akseptaasje yn it programma lit jo Android 14-basearre Funtouch OS 14 op jo apparaat ynstallearje fia it menu Ynstellings> Systeem Upgrade. It is wichtich om te merken dat d'r mar 500 slots beskikber binne, dus jo wolle fluch hannelje.

It is lykwols it neamen wurdich dat dit beta-software is, dus d'r kinne bugs en problemen wêze dy't jo ûnderfining kinne beynfloedzje. Dêrom is it oan te rieden om te foarkommen dat jo it ynstallearje op jo primêre apparaat. As jo ​​​​beslute om troch te gean, tink dan om jo gegevens te backupjen foardat jo ynskriuwe. As jo ​​​​fragen hawwe oer it programma, kinne jo antwurden fine yn 'e FAQ's seksje hjir. De registraasjes binne al iepen, en de fernijing sil op 18 septimber frijlitten wurde.

As jo ​​​​oerwage de vivo X90 Pro te keapjen, kinne jo ús resinsje kontrolearje foar mear ynformaasje. Derneist is in fideoresinsje beskikber foar jo om hjirûnder te besjen.

boarnen:

- Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

- FAQ-seksje fan it Android 14 Preview-programma foar X90 Pro