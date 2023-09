Vivante Health's GIThrive erkend foar AI-technology en wurkjouwerssubsidearre wellness

Vivante Health is selektearre as kwartfinalist yn twa kategoryen by de Digital Health Hub Foundation's 2023 Digital Health Awards. It firtuele platfoarm GIThrive fan it bedriuw brûkt keunstmjittige yntelliginsje (AI) en wurdt erkend foar sawol it bêste gebrûk fan AI yn Health Tech en de Employer Subsidized Wellness-kategoryen.

GIThrive is in oplossing foar digitale spijsvertering sûnens dy't stipe biedt oan persoanen dy't lije oan spijsvertering steuringen. It platfoarm kombineart AI-oandreaune technology, assistinsje rûn de klok fan registrearre diëtisten en sûnenscoaches, en tagong ta in netwurk fan ynternisten en gastroenterologen foar diagnoaze en behanneling. De resultaten binne yndrukwekkend, mei mear as 90% fan brûkers melde ferbettere spijsvertering symptomen en kwaliteit fan it libben. Fierder ûnderfine organisaasjes dy't GIThrive oanbiede as in wurknimmer profitearje reduksjes fan 15% of mear yn spijsvertering-relatearre medyske útjeften.

Yn 'e kategory Bêste gebrûk fan AI yn Health Tech-kategory stiet Vivante Health's GIThrive út foar har personaliseare soarchplannen dy't fertrouwe op AI en masine learen. Dizze plannen binne ûntworpen om spijsverteringssymptomen te ferleegjen en sûnenssoarchkosten te ferminderjen. Oanbefellings kinne omfetsje dieet- en libbensstyloanpassingen, online edukative boarnen, kognitive-gedrachsterapy, oerlis mei sûnenscoaches, en klinyske yntervinsjes lykas laboratoariumtests en telehealth-ôfspraken.

De opname yn 'e kategory Best Employer Subsidized Wellness is in wjerspegeling fan Vivante's gearwurkingsferbannen mei wurkjouwers om spijsverteringssûnens op te nimmen yn har foardielenplannen. Troch it ymplementearjen fan GIThrive hawwe organisaasjes tsjûge west fan ferlegings yn kosten foar sûnenssoarch ferbûn mei spijsverteringsproblemen. Meiwurkers hawwe ferbettere oanhing fan medikaasje en gedrachsferoaring sjen litten, wat resulteart yn minder besites fan needkeamer en sikehûsopnames. Yn feite binne gastrointestinale problemen ûnder de top fiif sûnenssoarchkosten foar in protte bedriuwen.

Vivante Health CEO, Bill Snyder, markearret it belang fan personaliseare behannelingplannen en trochgeande stipe oanbean troch it GIThrive-platfoarm. Mei GIThrive hawwe partikulieren tagong ta in skat oan boarnen foar spijsvertering sûnens op ien plak, wêrtroch direkte soarch en kontinuïteit fan behanneling mooglik is. Snyder drukt tankberens út foar de erkenning yn beide kategoryen, en beklammet de positive ynfloed dy't Vivante Health makket op har leden en de bewiisde resultaten dy't se berikke.

Finalisten foar de Digital Health Awards sille wurde oankundige op 22 septimber, mei winners iepenbiere by de Grand Finale by HLTH 2023 yn Las Vegas op 9 oktober.

Oer Vivante Health: Vivante Health is in digitaal sûnenssoarchbedriuw wijd oan it revolúsjonearjen fan it behear fan chronike betingsten, te begjinnen mei it darm. Har firtuele GI-soarch kombineart data-oandreaune technology mei in koördinearre team fan dokters, diëtisten en sûnenscoaches om persoanlike en tydlike soarch te leverjen. Foar mear ynformaasje, besykje de bedriuwswebside fan Vivante Health of nim kontakt op mei [e-post beskerme].

Boarne: Vivante Health