Maker fan Viral Climbing Game Only Up! Delist titel fan Steam fanwege stress

De ûntwikkelder fan Only Up!, in populêr indie-klimmenspultsje dat wichtige oandacht krige op Twitch-streams, hat it beslút makke om it spultsje fan Steam te ferwiderjen. Dit komt nei't de ûntwikkelder beskuldigings hie fan it brûken fan ynbreuklike fermogen en it befoarderjen fan NFT's. Yn in ferklearring spruts de makker har winsk út om troch te gean fan it spultsje en te fokusjen op har eigen wolwêzen.

Yn in update pleatst op 'e Steam-side fan it spultsje, ferklearre de solo-ûntwikkelder, bekend as SCKR Games, har redenen foar it fuortheljen fan it spultsje. Se joech ta dat se flaters makken en merkten op dat de stress ferbûn mei it spultsje syn tol hie nommen. De ûntwikkelder sei: "It spultsje hat my al dizze moannen ûnder in protte stress hâlden. No wol ik it spul efter my sette."

It spul is offisjeel fuortsmiten fan 'e Steam-winkel en de namme is feroare yn "net beskikber." In cache ferzje fan 'e list fan' e spultsje kin lykwols noch fûn wurde op 'e Wayback Machine fan it Internet Archive.

Allinnich op! wûn populariteit op Twitch fanwege syn ekstreme muoite. Spilers namen de rol oan fan Jackie, in tiener út in neidielige eftergrûn mei aspiraasjes om te ûntkommen oan earmoede. It spultsje easke spilers om te navigearjen yn komplekse doolhoven fan pipen en oare objekten, sûnder opslachfunksje, wat betsjuttet dat alle fallen resultearre yn begjinnend fan it begjin. De ûntwikkelder ferklearre dat de fokus fan it spultsje wie op it ferheegjen fan de staken mei elk nivo en de klam op 'e pine fan mislearring.

It spultsje luts oant 280,000 tagelyk sjoggers op Twitch op syn hichtepunt en helle 5.6 miljoen views op YouTube yn mar twa moannen troch in trochrinnende fideo. Lykwols, allinich omheech! wie earder ein juny fan Steam fuortsmiten fanwegen ûnderstelde auteursrjochtferbrûk, mei in 3D-artyst dy't SCKR Games beskuldige fan it brûken fan in net lisinsearre asset. It spul waard letter wer ynsteld mei de ynbreuklike asset ferfongen troch in stânbyld fan Atlas.

SCKR Games is fan plan om werom te gean nei spultsje-ûntwikkeling mei in nij projekt mei de titel Kith. Se binne fan doel in pauze te nimmen, har oplieding yn spultsje-ûntwerp fierder te meitsjen, en mei in lyts team te wurkjen oan dizze nije ûndernimming. De ûntwikkelder hopet har feardichheden te ferbetterjen en in unike gamingûnderfining te meitsjen.