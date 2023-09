De skepper fan virale spultsje 'Allinne omheech!' Trekt Game út Steam, Sitearje Stress

De makker fan it populêre fysika-basearre platformer-spiel, Only Up!, hat besletten it spultsje fan 'e Steam-winkel te ferwiderjen, mei oantsjutting fan "stress" as de reden efter dit beslút. Allinnich op! krige wichtige oandacht yn maaie doe't promininte streamers en YouTubers har besykjen om de top te berikken yn dit útdaagjende spultsje sjen litte.

Yn in update op Steam beskreau de skepper fan it spultsje, dy't de namme SCKR Games hjit, harsels as in solo-ûntwikkelder en joech ta dat Only Up! wie har earste ûnderfining mei ûntwikkeling fan fideospultsjes. Se makken it spultsje as in kreative outlet en in manier om harsels te testen, mar it einige mei dat se har de ôfrûne moannen in protte stress feroarsake. No binne se ree om troch te gean en it spultsje efter har te setten.

De makker die bliken dat se op it stuit wurkje oan har folgjende spultsje, koadenamme Kilth. Se utere de needsaak foar gemoedsrêst en genêzing en binne fan plan in pauze te nimmen om har oplieding yn spultsje-ûntwerp troch te gean. Mei har nije kennis en ûnderfiningen binne se fan doel har enerzjy op Kilth te rjochtsjen. It kommende spultsje sil in folslein oar sjenre en ynstelling hawwe, mei in klam op kinematografy. De makker hopet gear te wurkjen mei in lyts team foar dit útdaagjende projekt om har feardigens foar spultsje-ûntwerp te ferbetterjen.

Dit is net de earste kear Only Up! is fuortsmiten fan Steam. Earder waard it spultsje ôfnommen fanwegen it gebrûk fan auteursrjochtlik beskerme aktiva, mar it kaam werom neidat de ynbreuklike besittings waarden fuortsmiten. De ûntwikkelder erkende de feedback en stipe fan 'e mienskip oangeande de gebreken yn it spul en spruts tankberens út foar sympatike en freonlike kollega's yn' e sektor.

It beslút fan 'e skepper om Only Up! en uterje har stress echo's de gefoelens fan Dong Nguyen, de skepper fan Flappy Bird, dy't it spultsje yn 2014 út app-winkels helle fanwegen syn ferslaavjend karakter. Nguyen die bliken dat hy him skuldich en ûngemaklik fielde mei it sukses fan it spultsje.

Op it stuit fan dit skriuwen, Only Up! is op it stuit net beskikber foar oankeap op Steam, hoewol syn side noch bestiet. De titel fan it spul is feroare yn "net beskikber," en de ûntwikkelder is omneamd ta "Indiesolodev." De positive brûkersbeoardielingen en wurdearrings foar Only Up! kin noch fûn wurde op de Steam side.

