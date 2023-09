Pixel Sky Animations lanseart Vancouver's earste Drone Light Show by Open-Air Gala

Vancouver-basearre drone-ljochtshowbedriuw, Pixel Sky Animations, sil har offisjele iepenbiere lansearring fiere mei it Open-Air Gala op septimber 15. It evenemint, dat sil hâlden wurde by Science World en False Creek, sil ek Vancouver's earste drone-ljocht hawwe. show, boeiende in ferwachte publyk fan 700 oanwêzigen.

Pixel Sky Animations is fan betinken dat ferhalen essinsjeel is foar elke geweldige prestaasje. Mei har drone-ljochtshows binne se fan doel om publyk fan alle leeftiden te belûken, te ynspirearjen en te bewûnderjen troch de nachtlike himel te brûken as doek om narrativen te skilderjen. De drone-ljochtshow is sekuer ûntworpen foar optimaal besjen fan in spesifyk fokuspunt by Science World, mar it sil sichtber wêze fan ferskate hoeken lâns de False Creek-seewall.

It Open-Air Gala sil in gearstalde cocktailûnderfining biede fan Bootleggers en in immersive keunsttentoanstelling troch Chali Rosso Art Gallery. Twa poadia foar optredens sille wurde headlined troch ynternasjonale DJ's Ray Kash en Dezza. Oanwêzigen sille de kâns hawwe om te wurde ferfierd nei nije wrâlden troch technology-oandreaune artistyk.

Kaarten foar it Open-Air Gala begjinne by $ 45 plus fergoedingen en kinne online wurde kocht. It belooft in ûnferjitlike jûn fan fermaak te wêzen, dy't it ynnovative gebrûk fan drones kombinearret mei muzyk, keunst en mixology.

boarnen:

- Wittenskip Wrâld

- Pixel Sky Animations

- Bootleggers Cocktail

- Chali Rosso Art Gallery