Virginia Governor Releases plannen foar Statewide Breedbân útwreiding

Gûverneur fan Virginia Glenn Youngkin hat in 5-jierplan ûntbleate om Virginians te ferbinen mei betelbere breedbân mei hege snelheid. It plan sketst hoe't de steat syn federale allocaasje fan $ 1.48 miljard sil brûke om ynternetnetwurken yn te setten yn gebieten dy't op it stuit gjin tagong hawwe. Mei dit inisjatyf is Virginia fan doel in prioriteit te jaan oan unserved wenten, bedriuwen en mienskipsankers, mei as doel om nei skatting 160,000 lokaasjes te berikken.

Tagong ta hege snelheid breedbân wurdt net langer beskôge as in lúkse, mar in needsaak foar folsleine dielname oan it deistich libben. Gûverneur Youngkin is fan betinken dat troch alle Virginians te ferbinen fia breedbân, de steat in wichtige stap foarút sil nimme yn it oerbrêgjen fan de digitale skieding.

Neist it jaan fan tagong, beklammet it plan it belang fan it befoarderjen fan digitale geletterdheid, it ferbetterjen fan sûnenssoarch en it ferleegjen fan kosten foar alle Virginians. Troch universele breedbândekking te berikken, sil de steat syn ynspanningen en finansiering kinne rjochtsje op dizze krityske gebieten.

It programma Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), finansierd troch de federale Wet op ynfrastruktuerynvestearingen en banen, is in nasjonaal inisjatyf dat rjochte is op it útwreidzjen fan hege snelheid ynternettagong. Virginia's Department of Housing and Community Development (DHCD) sil de BEAD-tawizing fan $ 1.48 miljard fan 'e steat beheare. Dizze finansiering sil de oanhâldende ynspanningen fan it Virginia Telecommunication Initiative (VATI) oanfolje om ûnderbetsjinne regio's yn 'e steat te berikken.

Sadree't universele breedbân tagong is fêststeld, sil DHCD har fokus ferskowe nei it befoarderjen fan betelberens en it ferbetterjen fan oannimmen fan breedbântsjinsten. It doel is om te soargjen dat alle Virginians tagong krije kinne en dizze krityske tsjinst brûke.

Virginia hat west in lieder yn it sluten fan de digitale skieding, nei't hawwe tawiisd mear as $ 935 miljoen yn steat en federale finansiering sûnt 2017. Dizze ynvestearrings hawwe útwreide breedbân ynfrastruktuer oan mear as 388,000 lokaasjes yn 80 stêden en greefskippen hiele Commonwealth. De finansiering is oanfolle mei in ekstra $ 1.1 miljard yn oerienkommende fûnsen fan pleatslike oerheden en ynternettsjinstferlieners.

De DHCD akseptearret op it stuit iepenbiere kommentaar oer it BEAD Initial Proposal oant septimber 19. Dizze kâns foar publike ynput lit stakeholders feedback jaan en bydrage oan de ûntwikkeling fan it breedbân-útwreidingsplan.

Virginia's ynset foar it oerbrêgjen fan 'e digitale skieding tsjinnet as in nasjonaal model foar oare steaten. Troch betelbere en tagonklike breedbân foarrang te jaan, soarget it Commonwealth derfoar dat gjin mienskippen efterlitte yn it digitale tiidrek.

