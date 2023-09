Nij trainingsprogramma is fan doel de digitale skieding te oerbrêgjen yn Rural Tennessee

It University of Tennessee Institute of Agriculture en AT&T Foundation hawwe gearwurke om it Tennessee Broadband Digital Literacy Training Program te lansearjen, om de útdagings oan te pakken foar plattelânsmienskippen by tagong ta breedbân ynternet. Troch dit programma sille boargers yn 42-mienskippen yn hiel Tennessee training en oplieding krije om har digitale feardigens te ferbetterjen en breedbânadopsje te fergrutsjen.

AT&T Foundation kickstarte it inisjatyf troch it presintearjen fan in kontrôle fan $ 100,000 oan 'e Universiteit fan Tennessee op septimber 7. De finansiering sil UT Extension ynskeakelje om praktyske training te jaan oan persoanen yn ekonomysk needige greefskippen, dy't op it stuit beheind of gjin tagong hawwe ta breedbân ynternet. Troch dizze digitale skieding te oerbrêgjen, is it programma fan doel ynwenners nije kânsen te jaan foar wurkgelegenheid, feardigensûntwikkeling en edukative programma's.

Sreedhar Upendram, in associate professor yn lânbou- en boarneekonomy by UT, beklammet it belang fan it partnerskip mei AT&T Foundation by it oanpakken fan de digitale skieding. It programma sil aktyf meidwaan en ynvestearje yn it oplieden fan boargers, it fersterkjen fan gearwurkingsferbannen mei pleatslike bedriuwen, ûndernimmers, senioarensintra en de arbeidskrêft yn plattelânsmienskippen. Troch dizze gearwurkingen besiket it programma ynwenners te bemachtigjen mei de nedige feardichheden en kennis foar it navigearjen fan de digitale wrâld.

AT&T Tennessee-presidint, Joelle Phillips, erkent de ynset fan it bedriuw om krityske programma's te stypjen, lykas UT's Digital Literacy Training Program. Dit programma wurdt sjoen as in manier om net allinich breedbânnetwurken út te wreidzjen en te ferbetterjen, mar ek by te dragen oan it bouwen fan sterkere mienskippen en bettere takomst.

Ta beslút sil it Tennessee Broadband Digital Literacy Training Program in krúsjale rol spylje by it tarieden fan plattelânsgemeenten yn Tennessee mei de digitale feardigens dy't nedich binne foar dielname oan it hjoeddeiske digitale tiidrek. Troch de gearwurking tusken de Universiteit fan Tennessee en AT&T Foundation sille ynwenners tagong hawwe ta edukative workshops en training, it stimulearjen fan ekonomyske ûntwikkeling en it sluten fan de digitale skieding.

boarnen:

– UTIA.tennessee.edu